ASSE Mercato : Un énorme danger se précise à Saint-Étienne

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 22:45

L’avènement de Claude Puel, sur le banc depuis octobre 2019, a permis de mettre en exergue plusieurs pépites issues du centre de formation de l’ ASSE. Et déjà certaines grosses formations européennes auraient les yeux rivés sur l’effectif stéphanois en vue des prochaines périodes de mutations.

L’ ASSE prête à laisser filer une pépite cet été ?

« Malheureusement, on constate que le club a vendu très tôt des garçons comme William Saliba et Wesley Fofana, ce que je déplore fortement. Le centre de formation ne doit pas être un élevage de champions que l’on vend de plus en plus jeunes. On doit être capables de les garder, de les faire grandir, de construire une ossature. Comment voulez-vous y arriver sinon ? », déclarait récemment Gaël Perdriau dans une interview accordée à nos confrères de ButFootballClub.

Si le maire de Saint-Étienne s’offusque de la vente prématurée des pépites du club ligérien, les prochains mois pourraient encore lui donner raison. En difficulté financière et en quête de liquidités pour renforcer l’effectif de Claude Puel, les dirigeants stéphanois pourraient en effet se voir contraindre de laisser filer l’une des révélations de la saison du côté du Chaudron. Et les courtisans se bousculeraient même déjà pour la jeune pousse de l'AS Saint-Étienne.

Aïmen Moueffek en route pour la Serie A ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 et non encore prolongé, Aïmen Moueffek pourrait faire ses valises lors du mercato de l’été qui s’annonce. Si Bernard Caïazzo, le président du Comité de Surveillance de l’AS Saint-Étienne, a récemment démenti un quelconque contact avec le SSC Naples pour son défenseur de 20 ans, La Gazzetta dello Sport explique que le protégé de Claude Puel plaît énormément aux décideurs napolitains. Le média italien précise en effet qu’Aïmen Moueffek fait bel et bien partie de la révolution que veut initiée le directeur sportif de Naples Cristiano Giuntoli.

Le jeune stéphanois serait même l’un des gros objectifs de l’actuel 5e de Serie A, en même temps que Gabriel Gudmundsson du FC Groningen. Si l’ ASSE ne parvient pas à prolonger le contrat du joueur avant l’ouverture du marché des transferts, un départ serait inéluctable pour ne pas le voir s’en aller gratuitement dans un an.