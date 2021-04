OM Mercato : Romain Perraud dans le viseur du club olympien

Publié par Melvin le 14 avril 2021 à 16:00

Auteur d'une excellente saison du côté du Stade Brestois, Romain Perraud devrait sauf surprise quitter le club breton à la fin de la saison. L' OM et plusieurs autres clubs de football français et européens sont d'ores et déjà annoncés à ses trousses pour le mercato estival.

OM Mercato : Romain Perraud à la place de Jordan Amavi ?

Le club phocéen fait du natif de Toulouse sa priorité pour renforcer le couloir gauche de sa défense. Si cette arrivée à l' OM venait à se confirmer, elle serait une bonne nouvelle pour l' entraîneur Jorge Sampaoli. Le coach argentin devrait perdre Yuto Nagatomo et Jordan Amavi évoluant au même poste.

En effet, ces derniers sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Romain Perraud, auteur de 3 buts et 6 passes décisives cette saison, coche toutes les cases pour renforcer le club phocéen. Il a en plus la qualité de participer aux actions offensives de son équipe, ce qui ne déplaira pas à son possible prochain coach Jorge Sampaoli.

Une forte concurrence pour Marseille ?

En plus de L' OM, un autre club tricolore aimerait s'attacher les services du joueur du Stade Brestois. Et ce club c'est autre que l'Olympique Lyonnais. En effet, Mattia De Sciglio n'ayant pas réussi à s'imposer dans le onze de l'OL, le directeur sportif du club rhodanien cherche un spécialiste au poste de latéral gauche pour la saison prochaine.

Cependant, les deux clubs français pourraient bien voir Romain Perraud leur filer sous les doigts. Selon le Daily Mail l'ancien joueur du Paris FC est devenu la cible prioritaire de Leeds pour préparer le départ d'Ezgjan Alioski en fin de contrat à l'issue de la saison. Marcelo Bielsa apprécierait le profil si particulier du joueur Brestois.Un intérêt qui pourrait être réciproque, tant le joueur n'est pas insensible à l'appel de la Premier League.

C'est donc à l'OM de parvenir à sortir les meilleurs arguments pour convaincre Romain Perraud de rejoindre la cité phocéenne.