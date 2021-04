OL Mercato : Une signature dans les tuyaux après Marcelo

Publié par ALEXIS le 13 avril 2021 à 23:55

L’ OL a prolongé le contrat de Marcelo Guedes fin mars dernier. Un autre joueur important de l’équipe de Rudi Garcia est en passe de signer un nouveau contrat lui aussi.

OL : Denayer confirme des négociations

L’ OL n’a pas attendu la fin de saison pour prolonger le contrat de Marcelo Guedes qui devait expirer en juin 2021. Il a signé un nouveau contrat de deux ans, le 30 mars et est désormais lié au club rhodanien jusqu’en juin 2023. À la suite du Brésilien de 34 ans, un autre défenseur central de l’Olympique Lyonnais est sur le point de rempiler lui aussi. Il s’agit de Jason Denayer dont le bail est encore valide jusqu’en juin 2022. Toutefois, Juninho veut sécuriser les joueurs clés de l’effectif des Lyonnais sans faire l’impasse sur ceux à recruter pour enrichir le groupe de Rudi Garcia.

Le joueur a lui-même confirmé des négociations avec les dirigeants Lyonnais pour la poursuite de sa carrière dans le Rhône et Saône. « On est en discussion avec le club pour une prolongation. Ça avance très bien. J’ai envie de rester ici. Le club m’a donné de la stabilité et de la confiance en moi, c’est normal de leur rendre la pareille », a déclaré le défenseur central de l’ OL en conférence de presse.

Le défenseur belge, un crack Lyonnais

Jason Denayer s'est engagé avec Lyon pendant le mercato estival d’août 2018 pour quatre saisons. Il avait été transféré de Manchester City pour 10 M€. Joueur clé des Lyonnais, l'international belge a été titulaire 27 fois en autant de matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Rappelons que l'équipe de Rudi Garcia est 4e de Ligue 1 avec 4 points de retard sur le leader le LOSC, à 6 journées de la fin du championnat.