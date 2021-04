PSG Mercato : Man United, Eric Bailly a pris sa décision !

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 16:33

Eric Bailly serait sur la liste des joueurs ciblés par Leonardo pour renforcer le PSG au mercato estival. Lié à Manchester United jusqu’au 30 juin 2022, le défenseur central ivoirien aurait pris une grande décision pour son avenir.

PSG Mercato : Eric Bailly refuse de prolonger à Man United

Arrivé en 2016 en provenance de Villarreal contre un chèque de 38 millions d’euros, Eric Bailly pourrait faire ses bagages et quitter les rangs de Manchester United à l’issue de la saison. Pas satisfait de son temps de jeu depuis l’avènement d'Ole Gunnar Solskjaer en 2018, le compatriote de Didier Drogba privilégierait un départ au mercato foot de l'été prochain. Dans l’esprit de l’entraîneur norvégien de Man United, Eric Bailly est une simple alternative à Victor Lindelof. Une situation que l’international ivoirien ne supporte plus et qui l'aurait poussé à envisager son futur ailleurs.

D’après les informations du média sportif américain ESPN, le champion d’Afrique 2015 a même déjà signifié sa décision à sa direction. Pour éviter de voir le joueur de 27 ans partir gratuitement dans un an, les dirigeants Mancuniens sont contraints de le céder au plus offrant au mercato estival. Leonardo pourrait ainsi en profiter pour glisser une belle offre au coéquipier de Paul Pogba afin de l’attirer au Paris Saint-Germain.

Leonardo à la bataille avec l’Italie pour Eric Bailly ?

Barré dans l’axe par Harry Maguire et Victor Lindelöf, Eric Bailly n’a disputé que 15 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2020-2021. En cas de départ, il pourrait rapidement trouver un point de chute. En effet, Calciomercato rapporte que le Paris Saint-Germain aura fort à faire dans ce dossier puisque l’AC Milan est intéressé par le natif de Bingerville. La Juventus Turin est également sur les rangs. Évalué à seulement 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Bailly pourrait être l’un des dossiers chauds de cet été.

