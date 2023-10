Après son départ de l’OM, Igor Tudor ne manque pas de sollicitations. Annoncé à Naples, l’entraîneur croate est finalement arrivé en Turquie.

Mercato OM : Igor Tudor a posé ses valises en Turquie

Un an après son arrivée, Igor Tudor a quitté le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille cet été. Le technicien croate était pourtant parvenu à accrocher une troisième position en Ligue 1 en 2022-2023. Mais pour des raisons personnelles, il a décidé de quitter le navire marseillais. Igor Tudor est désormais libre de tout contrat et attise la convoitise de plusieurs clubs européens.

Son nom a circulé ces derniers temps du côté de la Serie A, où le Napoli envisagerait de l’embaucher afin de succéder à Rudi Garcia. Mais le technicien croate de 45 ans se dirige vers une autre destination. Le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu révèle en effet que Igor Tudor séjourne actuellement dans un hôtel à Istanbul (Turquie). Il est venu avec son représentant pour poursuivre les négociations avec Besiktas. Les discussions entre les deux parties avancent dans le bon sens et un accord est proche d’être conclu.

Ça s’accélère entre Igor Tudor et le Besiktas

Igor Tudor est enclin à vite retrouver un nouveau banc de touche et n’est pas insensible au projet du club turc. Les négociations se poursuivent et il n’est retrait plus que quelques détails à régler afin de boucler sa signature. Près de quatre mois après son départ de l’OM, le Croate s’apprête donc à rebondir sur le banc de Besiktas, actuel quatrième de la Süper Lig. Un club dans lequel évolue le défenseur Éric Bailly. Les deux hommes se sont côtoyés à l’OM et leur relation pourrait se prolonger au sein du club turc.

À noter que Igor Tudor a déjà eu une expérience en Turquie, ayant travaillé avec Karabükspor de juin 2016 à février 2017, puis avec Galatasaray de février 2017 à décembre 2017. Cette expérience en Süper Lig pourrait être un atout pour sa future mission à Besiktas. L’ancien joueur de la Juventus s’apprête donc à faire son retour dans un championnat qu’il connait bien. Il devrait succéder à Senol Günes à Besiktas, après le court intérim Burak Yilmaz.