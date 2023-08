Absent des plans de Manchester United, Eric Bailly se rapproche d’un retour à l’OM. Un prix dérisoire est fixé pour son transfert à Marseille.

Mercato OM : Eric Bailly proche d’un retour inattendu à Marseille

Revenu à Manchester Unted cet été après un prêt non concluant à l’Olympique de Marseille, Eric Bailly a une nouvelle fois pu constater qu’il ne fait plus partie des plans du club britannique. Depuis l’entame de la saison, l’international ivoirien n’a toujours gagné la confiance de l’entraîneur Erik Ten Hag et n’a disputé aucun match avec les Red Devils. Cette mise à l’écart est un message très clair pour le joueur de 29 ans qui devra aller chercher plus de temps sous d’autres cieux.

Ses représentants s’activent donc en coulisse pour lui trouver un nouveau point de chute en cette dernière ligne droite du mercato. Bien que son nom ait circulé avec insistance du côté de l’Arabie saoudite, Eric Bailly se dirige finalement vers un retour inattendu à l’OM. Les dirigeants marseillais auraient entamé des démarches afin de le récupérer et cette approche ne déplait pas vraiment aux Red Devils.

Il est important de rappeler que Eric Bailly avait été prêté la saison dernière à l’Olympique de Marseille. Le joueur de 29 ans était déterminé à relancer au Vélodrome, mais ses soucis physiques l’ont empêché de s’imposer au sein de la défense phocéenne. Par conséquent, les dirigeants marseillais avaient refusé de lever son achat estimé à environ 7 millions d’euros.

2,5 millions d’euros pour le transfert d’Erci Bailly

De retour à la charge pour Eric Bailly, l’OM a entamé des discussions avec Manchester United afin de boucler sa signature à un prix plus bas. Le journaliste Thibaud Vézirian assure en effet que l'OM pourrait conclure cette affaire en échange d’un chèque de 2,5 millions d’euros. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties dans le but de trouver un accord économique au plus vite.

Si ces discussions aboutissent, le retour d’Eric Bailly à l'OM sera alors une occasion pour le joueur de se racheter après sa première expérience décevante en Ligue 1. Cela dépendra sans doute de sa forme physique et de sa capacité à s'intégrer rapidement au sein de l'équipe entraînée par Marcelino. En tout cas, ce possible transfert ajoute une nouvelle dimension à la fin du mercato passionnant de l’Olympique de Marseille.