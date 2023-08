Alors que l'OM a déjà bien avancé sur son mercato, les Marseillais voudraient tenter un très joli coup du côté du FC Lorient dans les prochains jours.

Mercato OM : Marseille négocie pour un échange entre Isaak Touré et Bamo Meïté

Les choses bougent encore du côté de l'OM. Tandis que le club phocéen vient d'officialiser l'arrivée de Joaquin Correa, les Marseillais voudraient désormais réaliser un échange avec le FC Lorient. En effet, Foot Mercato indique que les dirigeants du club ont contacté leurs homologues bretons pour étudier la possibilité d'un échange entre le jeune défenseur marseillais Isaak Touré, et le Lorientais Bamo Meïté dans les derniers jours du mercato estival.

Alors qu'il intéresse plusieurs clubs de Ligue 1, notamment le FC Metz, qui voulait récupérer le défenseur de 20 ans en prêt, Isaak Touré semblait finalement parti pour rester à l'OM. Mais son avenir pourrait encore bouger, puisque Pablo Longoria veut l'échanger contre le jeune défenseur des Merlus, Bamo Meïté, afin de renforcer la défense marseillaise, qui pourrait également compter sur le retour d'Eric Bailly, qui pourrait débarquer en provenance de Manchester United.

Un deal gagnant/gagnant dans les tuyaux ?

Arrivé il y a un an en provenance du Havre, Isaak Touré n'a pas encore vraiment eu sa chance à l'OM. Il avait d'ailleurs été prêté à l'AJ Auxerre la saison dernière, et est revenu à Marseille dans la peau d'un remplaçant, puisqu'il n'occupe que la quatrième place dans la hiérarchie des défenseurs à l'Olympique de Marseille. Malgré un fort potentiel, le joueur pourrait donc être lâché par les dirigeants phocéens qui souhaitent récupérer Bamo Meïté.

Apparu à 17 reprises en Ligue 1 la saison dernière avec le FC Lorient, Bamo Meïté semble être devenu un titulaire chez les Merlus en ce début de saison, lui qui a débuté les deux premiers matchs de l'exercice en cours, et qui montre de belles choses avec son club. Pour le moment, les détails de l'opération restent assez flous, mais on devrait en savoir plus dans les prochaines heures.