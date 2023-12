Parti du RC Lens l'été dernier, Seko Fofana pourrait vite faire son retour en Europe. Il est même courtisé par un géant turc.

Mercato RC Lens : Seko Fofana annoncé chez un cardor turc

C'était l'un des transferts les plus surprenants de l'été dernier. Après deux excellentes saisons de suite au RC Lens, Seko Fofana a pris la décision de changer d'air pour un nouveau challenge. A la grande surprise, le milieu de terrain de 28 ans a pris la direction de l'Arabie Saoudite, où il a signé au profit d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Alors qu'on croyait que tout irait pour le mieux pour l'international ivoirien, tout n'est finalement pas rose pour lui. Ces derniers jours, des rumeurs annoncent que l'ancien du RC Lens n'arrive pas à convaincre son entraîneur, qui ne serait pas satisfait de ses performances.

Dans la foulée, Casemiro et Kevin Debruyne voient leurs noms cités dans les petits papiers d'Al Nassr. Pour en rajouter aux rumeurs, le média turc Enganche Sport révèle que Seko Fofana serait dans le viseur du Besiktas. Le club turc serait même en discussion avec son homologue de l'Arabie Saoudite pour la signature de l'international ivoirien. En cas d'une issue favorable des négociations, l'ancien capitaine du RC Lens signerait ainsi son retour en Europe, seulement six après avoir quitté la France et l'Europe.

Un derby turc pour Seko Fofana

Les rumeurs vont bon train et ça s'agite sérieusement en Turquie pour Seko Fofana. L'ancien joueur du RC Lens n'est pas que dans les petits papiers de Besiktas. En plus des Noir et Blanc, un autre cador de la Super Lig turque suit aussi le dossier. Il s'agit de Galatasaray qui évolue en Ligue des champions cette saison. La concurrence s'annonce rude ainsi entre deux géants de la Turquie pour Seko Fofana. Dans l'un ou l'autre des cas, il retrouverait ses compatriotes Wilfried Zaha à Galatasaray, ou encore Eric Bailly à Besiktas.