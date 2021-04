LOSC : Galtier confirme une bonne nouvelle contre le MHSC

Publié par ALEXIS le 15 avril 2021 à 15:55

Comme annoncé, Yusuf Yazici et Jonathan David sont disponibles pour le match qui oppose le LOSC au Montpellier HSC, vendredi (21h), en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Christophe Galtier a confirmé leur présence dans son groupe.

LOSC : Galtier, « David est opérationnel, Yazici est disponible »

Yusuf Yazici et Jonathan David ont retrouvé l’entraînement collectif du LOSC, mercredi. Le premier avait été testé positif à la covid-19 avant le déplacement à Paris et le deuxième avait été victime d’une entorse à la cheville lors du choc contre le PSG (1-0), le 3 avril dernier. Les deux joueurs avaient ainsi manqué le match contre le FC Metz (2-0) en Moselle. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de Lille OSC a confirmé le retour de l’ailier turc et de l’avant-centre canadien. Mieux, ils sont aptes pour affronter le Montpellier HSC vendredi soir au stade Pierre Mauroy, selon Christophe Galtier. « Jonathan David est opérationnel. Sa cheville a été touchée. Il a, au fur et à mesure, intégré les séances collectives et il a fait toute la séance aujourd'hui, à haute intensité. Yusuf (Yazici) est de nouveau disponible. Tous les tests faits hier sont négatifs », a-t-il rassuré.

Çelik salue le retour du meilleur buteur de Lille OSC

Sérieusement touché à la cheville droite suite à un contact avec Idrissa Gueye, Jonathan David est revenu plus tôt que prévu. Et c’est une bonne nouvelle pour le LOSC, en tête de la course pour le titre de champion de France 2021. Compatriote de Yusuf Yazici, Zeki Çelik assure que le retour de ce dernier va faire un grand bien aux Dogues. « Il va mieux, il participe activement aux entrainements. Yusuf a une âme de buteur et il peut être une clé essentielle pour les six derniers matchs », a indiqué le défenseur latéral droit turc face aux médias. Rappelons que Yusuf Yazici est l'actuel meilleur buteur de Lille avec 14 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues.