LOSC : Zeki Celik a osé, il relance le débat qui fâche

Publié le 03 décembre 2020 à 23:30

Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, le LOSC s’est qualifié pour la Ligue Europa. Mais Zeki Celik, latéral droit de Lille OSC, est très loin de se satisfaire de cette situation.

Zeki Celik voyait le LOSC en Ligue des champions

Dans son entretien avec So Foot, l’international turc Zeki Celik n’a pas mâché ses mots. Pour le joueur de 23 ans, le LOSC méritait mieux que la Ligue Europa. Il est convaincu que Lille OSC aurait décroché une qualification en Ligue des champions si la Ligue 1 n’avait pas été prématurément arrêtée à 28 journées la saison dernière. « Si la saison n'avait pas été interrompue l'an passé, je pense que nous nous serions à nouveau retrouvés en Ligue des champions. J'en suis sûr », a déclaré le natif de Yildirim (Turquie) qui ne craint apparement pas de relancer un vieux débat qui a déjà fait couler beaucoup d’encre et de salive. Mais c’est finalement le PSG (1er), l’OM (2e) et le Stade Rennais FC (3e) qui ont été retenus pour représenter la France en Ligue des champions.

Quel parcours pour Lille OSC depuis le début de saison ?

Le LOSC réalise un bon parcours depuis le début de la saison. En Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier sont 2es, avec une seule défaite à Brest (2-3). Pour plusieurs observateurs, les Dogues sont même suffisamment armés cette saison pour titiller le PSG dans son statut de leader incontesté de Ligue 1. En Ligue Europa, Lille OSC est premier de son groupe après les 4 premières journées de la phase de poules, avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Le club nordiste s’est même payé le Milan AC à San Siro sur une victoire probante de 3-0. Ce jeudi soir, le LOSC reçoit le Sparta Prague et est proche de se qualifier pour les 16s de finale de la compétition.













Par JOËL