Publié par JEAN-LUC D le 18 avril 2023 à 21:42

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec l’AS Rome, José Mourinho serait très chaud à l’idée de remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG.

Auteur d'une belle saison sur le banc de l'AS Rome, qu'il est sur le point de qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, José Mourinho est le nouveau favori du Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier au terme de la saison en cours. Foot Mercato a révélé lundi que le Special One semble déjà particulièrement enthousiaste à l'idée d’entraîner la bande à Kylian Mbappé.

D’ailleurs, José Mourinho ne dira pas non à une offre du PSG, selon le portail sportif. Même s’ils espèrent le voir rester et prolonger son bail, les dirigeants du club italien sont également conscients que le technicien portugais est prêt à partir en cas de proposition d’un Top club européen. Et selon la presse espagnole, l’ancien manager de Chelsea se montrerait déjà très ambitieux pour son futur challenge parisien.

PSG Mercato : José Mourinho veut offrir au Paris SG sa première LDC

Après le nouveau refus de Zinédine Zidane, le Paris Saint-Germain jetterait désormais son dévolu sur José Mourinho pour combler le vide que va laisser Christophe Galtier à la fin de la saison. Les hauts décideurs du club de la capitale seraient en train de discuter de la possible arrivée de José Mourinho et des arguments à déployer pour convaincre la Roma de laisser partir son entraîneur.

De son côté, le Portugais de 60 ans serait prêt à dire « oui » au PSG avec pour ambition d’offrir aux Rouge et Bleu la première Ligue des Champions de leur histoire. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos savent donc ce qui leur reste à faire. Pour le moment, Christophe Galtier va s’évertuer à conduire l’équipe jusqu’à la fin de la saison avec pour objectif de remporter le 11e titre de Champion de France.