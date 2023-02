PSG Mercato : José Mourinho préféré à Zidane pour l’après-Galtier ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2023 à 20:40

Alors que le Qatar rêverait toujours de Zinedine Zidane pour l’après-Christophe Galtier, Luis Campos penserait à José Mourinho pour prendre les rênes du PSG.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier pourrait rapidement céder sa place à un autre entraîneur si le Paris Saint-Germain venait à se faire éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions le 8 mars prochain face au Bayern Munich. Ce vendredi, Foot Mercato rapporte que les dirigeants parisiens n’ont jamais caché leur intérêt pour José Mourinho, même si la priorité de l’Émir du Qatar demeure Zinédine Zidane.

Toutefois, une arrivée de Zidane pourrait également signifier la fin pour Luis Campos puisque les deux hommes n’auraient aucune envie de travailler ensemble. Conscient de la situation, le conseiller football du club de la capitale avancerait déjà ses pions pour l’éventuelle succession de Galtier.

PSG Mercato : Luis Campos a contacté José Mourinho

Le portail sportif explique que Luis Campos aurait directement pris contact avec José Mourinho pour une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain si Christophe Galtier venait à être évincé dans les prochaines semaines. Lié à l’AS Rome jusqu’en 2024, le technicien portugais est réputé pour sa capacité à imposer sa discipline et sa rigueur collective, un atout que recherche le Champion de France en titre chez son prochain coach. Surtout que Mourinho bâtirait autour de Kylian Mbappé, qu’il adore.

Sans compter aussi qu’il retrouverait João Sacramento, qui l'avait accompagné à Tottenham et aussi au début de son aventure romaine, à Paris. Toujours selon la même source, les relations entre Campos et l’ancien manager de Chelsea seraient excellentes et la venue du Special One permettrait à Campos de sauver sa tête chez les Rouge et Bleu. Mais pour l’heure, le Paris SG n’aurait pas encore approché officiellement la Roma pour évoquer le dossier Mourinho, malgré des rapports étroits entre Nasser Al-Khelaïfi et Dan Friedkin, le propriétaire américain du club italien.