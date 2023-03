Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2023 à 09:10

Alors que Christophe Galtier pourrait perdre son poste à la fin de la saison en cours, Jérôme Rothen a dévoilé le nom de l’entraîneur idéal pour le PSG.

Après un début de 2023 humiliant avec notamment une élimination en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, ainsi qu’en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, qui n’a plus que la Ligue 1 pour sauver sa saison, serait clairement à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier n’ayant plus la confiance de la direction du club de la capitale française. Alors que Zinédine Zidane reste le grand rêve du Qatar et que plusieurs autres noms sont associés aux Rouge et Bleu, l’ancien international français passé par le PSG (2004-2010), Jérôme Rothen, estime que José Mourinho est le choix idéal pour faire bouger le club.

« Ce que j'aime chez Mourinho, c'est que c'est un putain de passionné de foot. Moi il me fait grimper au rideau ce mec-là. Je suis persuadé qu'il arrivera à faire bouger ce club. Il ferait régner une discipline qui a bien disparu depuis X années au Paris Saint-Germain », a déclaré le consultant sportif dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

Alors que le Paris SG est régulièrement critiqué pour sa mollesse avec ses stars, l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco pense que Mourinho« pourrait recadrer des joueurs quand il y a des frasques nocturnes de la part de certains et que cela fait du bruit. Il sera au courant de tout et n’hésitera pas à mettre les joueurs devant leurs responsabilités même s’ils ont un statut et un salaire important au club.» Sauf que selon les dernières rumeurs en provenance d’Italie, le Spécial One aurait d’autres plans pour son avenir.

PSG Mercato : José Mourinho parti pour rester à la Roma ?

D’après les informations de La Repubblica, Nasser Al-Khelaïfi aurait récemment rencontré José Mourinho à Rome pour évoquer une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain. Souvent lié au Champion de France en titre, l’ancien coach de Chelsea ne compterait toutefois pas quitter le club de la Louve en cours de chemin. En effet, le Corriere dello Sport rapporte que le coach portugais aurait pris la décision d’honorer son contrat avec les Giallorossi jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 juin 2024. Reste maintenant à savoir si le Paris SG parviendra à lui faire changer d’avis pour le grand bonheur de Jérôme Rothen.