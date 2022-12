Real Madrid Mercato : Le Real fonce sur une superstar du Mondial

Publié par Thomas G. le 01 décembre 2022 à 10:45

Soucieux de se renforcer pour démarrer un nouveau projet, le Real Madrid souhaiterait boucler une incroyable signature au milieu de terrain.

Conscient de la nécessité d’injecter du sang neuf dans cet effectif expérimenté, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient recruter massivement cet été. L'objectif numéro 1 des Madrilènes sera d’enrôler l’international anglais Jude Bellingham. En parallèle du prodige du Borussia Dortmund, les Merengues suivent d’autres pistes dont le milieu argentin Enzo Fernandez et le latéral du Bayern Munich Alphonso Davies.

Les Madrilènes pourraient également tenter un gros coup en Premier League pour donner un nouvel élan à leur animation offensive. Selon les informations du journal Record, le Real Madrid serait très intéressé par le milieu portugais de Manchester United, Bruno Fernandes. Les Merengues seraient particulièrement attentifs à ses performances durant la Coupe du monde au Qatar. L’international portugais a répondu présent en inscrivant un doublé face à l’Uruguay qui a permis à la Seleção d’assurer sa qualification dans le groupe H.

Le Real Madrid pourrait passer à l’action lors du mercato estival pour recruter Bruno Fernandes. Les Madrilènes souhaiteraient profiter des mauvais résultats de Manchester United pour convaincre l’ancien capitaine du Sporting. En cas d’échec des Mancuniens pour se qualifier en Ligue des Champions, le prix de la transaction pourrait baisser et faciliter son transfert au Real.

Real Madrid Mercato : Une révolution se prépare au Real

Ces dernières semaines, la cellule de recrutement du Real Madrid s’est activée pour cibler des joueurs susceptibles de signer. En plus d’Enzo Fernandez et Alphonso Davies, les Merengues suivent également Harry Kane, Stanislav Lobotka, Raphaël Guerreiro et Cody Gakpo. La fin des travaux du Santiago Bernabeu marque l’entrée dans une nouvelle ère et le président Florentino Perez souhaiterait frapper un gros coup. Un nouveau cycle pourrait démarrer au Real avec le retour des Galactiques et le recrutement de Jude Bellingham serait la première pierre à l’édifice.