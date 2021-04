LOSC Mercato : Un attaquant évoluant en Belgique en approche

Publié par ALEXIS le 22 avril 2021 à 20:31

Le LOSC est en perpétuel renouvellement de son effectif et le club n’hésite pas à vendre ses joueurs à forte plus-value. Pour se renforcer en attaque cet été, Olivier Létang aurait coché le nom d’un attaquant évoluant en Belgique.

Le LOSC sur la piste Fashion Sakala

Le LOSC peut compter sur ses deux recrues de l’été dernier, Jonathan David (10 buts) et Burak Yilmaz (12 buts), en pointe de son attaque, et aussi sur le prolifique Yusuf Yazici (14 buts) en soutien d'attaque. Cependant, rien ne garantit que ces trois buteurs seraient toujours à Lille la saison prochaine. Décisifs, ils ont forcément attiré l’attention de clubs courtisans. En prévision donc d’un éventuel transfert, surtout du premier et du dernier, Lille OSC prospecte pour parer à toutes éventualités. Le nouveau président du club nordiste aurait des vues sur Fashion Sakala. D’après les informations de MSN, Olivier Létang aime le profil de ce dernier.

Un joli coup de Lille OSC à 0 euro

Le joueur de 24 ans surveillé de très près par le LOSC est un avant-centre zambien qui brille avec Ostende dans le championnat de l’élite belge. Ancien joueur du Spartak Moscou (Russie), Fashion Sakala fait partie des meilleurs buteurs de la Jupiler Pro League (12e). Il a marqué 13 buts et délivré 3 passes décisives en 28 matchs cette saison. L’international zambien (5 sélections) a l’avantage d’être libre de tout engagement en juin 2021. Les Dogues pourraient ainsi le récupérer sans verser d’indemnité aux dirigeants des Côtiers, mais le décisif attaquant est aussi visé par les Rangers de Glasgow. Olivier Létang est ainsi prévenu de la concurrence du club écossais.