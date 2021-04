LOSC : Le sacré coup de pression de Jonathan David avant Lyon

Publié par Ange A. le 23 avril 2021 à 08:15

Leader du championnat, le Lille OSC se déplace à Lyon ce dimanche en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Attaquant du LOSC, Jonathan David a adressé un message poignant en vue de ce choc.

Jonathan David lance le choc contre l’OL

Accroché par le Montpellier Hérault, le Lille OSC ne dispose plus d’un avantage confortable sur ses poursuivants. Actuel 4e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’accuse plus que trois points de retard sur le LOSC. Les deux équipes s’affrontent d’ailleurs ce dimanche en clôture de la 34e journée du championnat. Une affiche qui s’annonce déjà cruciale dans la course au titre. Conscient l’enjeu de la rencontre, Jonathan David s’est exprimé sur Twitter. Dans un tweet, le buteur canadien a partagé sa motivation avant le déplacement au Groupama Stadium. Il croit notamment à un sacre de Lille en championnat cette saison. « Cinq matchs avant la gloire. Se mettre au travail », a écrit l’avant-centre lillois sur le réseau social.

Le LOSC avec Jonathan David à Lyon ?

S’il est motivé, Jonathan David reste incertain pour ce choc. Le numéro 9 du LOSC avait été victime d’une entorse de la cheville lors du succès de Lille contre le PSG. Il avait d’ailleurs été le seul buteur de la rencontre au Parc des Princes. Entraîneur des Dogues, Christophe Galtier s’était montré optimiste quant à la situation du joueur de 21 ans. « Pour l’instant, il soigne son entorse de la cheville, je suis agréablement surpris de le voir marcher normalement », confiait le coach lillois. Recrue la plus chère de l’histoire du club, le Canadien a retrouvé son rythme après des débuts timides. Il compte 10 buts et 2 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1 cette saison.