LOSC Mercato : Galtier, nouvelle mise au point sur la rumeur OL

Publié par ALEXIS le 24 avril 2021 à 00:30

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, a encore été contraint de répondre à la rumeur qui l’envoie à l’ OL à la place de Rudi Garcia à la fin de la saison 2021.

LOSC : Galtier agacé par la rumeur lyonnaise

Christophe Galtier est annoncé sur le banc de l’OL par les spéculations du pré-mercato estival, ces dernières semaines. Plus d’une fois, le coach du LOSC a démenti cette rumeur concernant son avenir. Mais chaque fois qu’il se retrouve devant les médias, il est interrogé sur la piste Olympique Lyonnais. Ce vendredi 23 avril, le technicien de 54 ans était en conférence de presse pour évoquer le choc contre Lyon, dimanche (21h), en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Et il n’a pas échappé à la récurrente question sur son arrivée à l’OL la saison prochaine. Et Christophe Galtier a encore nié tout contact avec le club rhodanien. « Je laisse les gens commenter, tout ce que je dis, personne ne le croit », a-t-il déploré.

Le coach de Lille OSC prend ses joueurs à témoin

L’entraîneur du LOSC a pris son équipe à témoin pour battre en brèche la rumeur sur sa signature au sein du club de Jean-Michel Aulas. « Mes joueurs peuvent constater que je suis à fond, derrière eux, avec eux, pour eux. Ici (à Lille, ndlr), on est en mercato constant. Tout ce qui se dit n’a aucune incidence par rapport à ma relation avec le groupe », a-t-il rassuré. Contrairement à Rudi Garcia, Christophe Galtier a un contrat valide jusqu'en juin 2022. Pour revenir au match entre les Gones (67 points) et les Dogues (70 points) au Groupama Stadium, il est décisif dans la course au titre de champion de France 2021.