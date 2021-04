LOSC Mercato : OL, Létang répond cash à Aulas pour Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 06 avril 2021 à 13:45

En cas de départ de Rudi Garcia, qui arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain, Jean-Michel Aulas ferait de Christophe Galtier sa principale priorité pour venir prendre les rênes de l’OL. Olivier Létang, le président du LOSC, s’est prononcé sur l’avenir de son entraîneur.

Olivier Létang est clair pour Christophe Galtier

Même si Jean-Michel Aulas et Christophe Galtier ont tous deux nié des contacts en vue de la succession de Rudi Garcia, plusieurs sources hexagonales insistent pourtant sur le fait que l’actuel coach de Lille OSC serait en pole position pour prendre les rênes de l’équipe de l’Olympique Lyonnais cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien marseillais pourrait donc quitter le banc lillois à la fin de l’exercice en cours. Une éventualité que n’envisage pas encore son président Olivier Létang.

« Je me suis positionné dès que je suis arrivé. C'est un très grand professionnel, et d'un point de vue humain, nous avons une relation qui est très proche. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec Christophe puisqu'on se voit plusieurs fois par jour. Je suis très content de l'avoir avec moi et je souhaite qu'il continue l'aventure », a déclaré l’ancien directeur sportif du PSG lundi soir, au micro de RMC.

Des propos assez clairs, mais suffisants pour faire taire les rumeurs alors que l’ancien coach de l’ASSE n’est qu’à un an de la fin de son aventure avec les Dogues ? Létang a sa petite idée sur la question.

Christophe Galtier vers une prolongation au LOSC ?

Nommé le 22 décembre 2017, à la suite de la cellule technique mise en place après la suspension de Marcelo Bielsa, Galtier a rapidement convaincu du côté de Lille. Vice-champion de France la saison dernière, l’équipe lilloise occupe aujourd’hui la première place de Ligue 1 à sept journées de la fin du championnat. D’excellents résultats qui placent tout logiquement l’homme de 54 ans dans le viseur de plusieurs formations plus huppées. Cependant, le patron des Dogues ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement et entend prochainement prolonger le bail de son entraîneur.

« Je souhaite que Christophe reste et que nous discutions de la prolongation de son contrat. L'objectif, c'est de poursuivre la collaboration avec Christophe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas n'a pas appelé. Il n'y a aucune discussion, Christophe l'a dit aussi. Les choses sont assez claires », a précisé Létang.

Reste maintenant à savoir ce qu’en pense l’ancien joueur du LOSC (1987-1990).