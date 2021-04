PSG Mercato : Real, le dossier Kylian Mbappé déjà bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2021 à 01:00

À un an de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va-t-il rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival ? Une tendance récemment refroidie par Florentino Pérez, le président du club madrilène, et confirmée ces dernières heures par une spécialiste du mercato.

Kylian Mbappé hors de portée du Real Madrid ?

« Nous sommes ici pour parler de la Superligue. Dans huit ans, je parlerai d'autre chose. Regardez, je porte un masque et j'entends 'signez Mbappé'. Que dois-je dire ? Soyez tranquilles… La vérité est qu'il est un très bon joueur. Madrid a besoin d'un changement. Je ne parle pas de Mbappé. Mais nous avons gagné beaucoup de choses, beaucoup de choses se sont produites. Il faut récupérer l’espoir et je travaille sur ça. Je n’ai pas parlé avec lui. Du moins pour le moment (sourire). Je plaisante. Sur sa prolongation, je ne sais pas.

Je n’ai pas parlé avec lui depuis plusieurs années. Je n’en sais pas plus que ce que je lis dans les journaux. Vous pouvez assurer aux supporters que vous allez recruter Mbappé ? Non, non je dis rien. Je fais juste tout mon possible pour que le Real ne perde pas la place qui est la sienne. Et sur ça, les supporters savent que je fais tout mon possible. Mais la vérité, c’est qu’on devait gagner 900M€ cette année et qu’on va en gagner seulement 600. Mais le Real était aussi fauché quand je suis arrivé en 2000 et j’ai réglé la situation », expliquait Florentino Pérez lundi soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito.

Si le patron des Merengues ne se montre pas très rassurant concernant une éventuelle arrivée de l’international français de 22 ans, la journaliste Carine Galli révèle qu’en réalité, c’est bien Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain qui tiennent la corde dans ce dossier. La crise financière causée par le Covid-19 ayant fortement réduit les chances du Real Madrid pour l’ancien buteur de l’AS Monaco.

« À mon avis, il n’y aura pas de transferts dingues cet été au vu du contexte, mais il y a deux joueurs qui agitent la planète foot, c’est Haaland et Mbappé. La réalité, c’est que le Real Madrid a 350M€ de manque à gagner cette saison. Même si on parle du Real Madrid, c’est un chiffre colossal. Forcément, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real se complique pour cet été et selon moi, le PSG est en position de force dans ce dossier. Eux, ils ont déjà Mbappé, il n’y a que le salaire à payer, ils n’ont pas besoin de sortir 200M€ ou je ne sais pas quel prix. Il y a du vrai dans les propos de Florentino Pérez, il aura des difficultés à faire venir Mbappé, mais selon moi, ce n’est pas seulement car la SuperLigue a échoué », a analysé Carine Galli sur l’antenne de La Chaîne L’Équipe.

Le PSG devrait donc profiter du contexte sanitaire et financier pour garder encore le Champion du monde 2018 au moins une saison de plus dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Une assurance ouvertement confirmée par Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaïfi serein pour l’avenir de Mbappé

Interrogé à son tour par Chiringuinto, le président du Paris Saint-Germain a publiquement annoncé la couleur pour l’avenir de son numéro 10 : aucun départ n’est dans les tuyaux pour Mbappé et Neymar à la fin de cette saison.

« Neymar et Mbappé ? Ils n’iront nulle part. Ils vont rester ici. Nous sommes là, nous faisons partie des meilleures équipes du monde. Alors où vont-ils aller ? Ils ne vont aller nulle part. Si je le garantis ? Bien sûr, ils vont rester », a déclaré Al-Khelaïfi très serein quant à l’avenir de ses deux stars du football. Les supporters parisiens peuvent donc se rassurer pour la saison prochaine.