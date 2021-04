PSG Mercato : Annonce officielle imminente pour Neymar ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 avril 2021 à 19:25

À un an de la fin de son contrat, Neymar n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec le PSG et les spéculations vont bon train en Espagne, où un retour de l’attaquant brésilien au Barça est régulièrement annoncé. Mais aux dernières nouvelles, l’avenir du joueur de 29 ans serait sur le point d’être fixé définitivement.

Pari gagné pour Leonardo avec Neymar ?

Régulièrement annoncé sur le départ par la presse espagnole, Lionel Messi multipliant les tentatives pour le convaincre de revenir au FC Barcelone cet été, Neymar devrait finalement rester et poursuivre son aventure sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mieux, l’international brésilien devrait même signer un contrat dans les prochains jours. D’après les renseignements glanés par RMC Sport, les dirigeants du PSG et le clan Neymar se seraient mis d’accord sur les termes de son nouveau bail.

Les derniers détails de l’affaire auraient d’ores et déjà été réglés entre les deux parties et le protégé de Mauricio Pochettino devrait donc bientôt signer un nouvel engagement allant jusqu’au 30 juin 2026. Après plusieurs mois de négociations, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient ainsi parvenus à convaincre Neymar de renoncer à ses envies d’ailleurs.

La date de l’officialisation de la prolongation connue ?

« La prolongation ? Ce n’est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant », lançait récemment le numéro 10 du Paris Saint-Germain au micro de TNT Sports Brasil après la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Ce lundi, le journaliste italien Fabrizio Romano confirme la tendance concernant la prolongation de l’enfant de Mogi das Cruzes.

Sur les antennes de CBS, le spécialiste du mercato explique que le PSG et le capitaine de la Seleçao auraient bien trouvé un accord total sur le salaire et les bonus en cas de victoire en Ligue des Champions. À ce jour, il ne resterait plus qu’à l’ami de Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur le nouveau bail. Toujours selon la même source, le Paris SG pourrait même rendre officielle la bonne nouvelle avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City, le 28 avril prochain.