PSG Mercato : Une surprise à 7M€ bientôt actée au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2021 à 21:55

Outre les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo pourrait avoir plusieurs cas à gérer en interne durant le mercato estival qui s’annonce. Le directeur sportif du PSG pourrait notamment avoir à régler une affaire à 7 millions d’euros.

PSG : Sergio Rico poussé vers la sortie cet été ?

Si Keylor Navas illumine le Paris Saint-Germain depuis son arrivée en septembre 2019, les performances du gardien de but costaricien pourraient contraindre sa doublure à envisager d’autres plans pour son avenir. En effet, selon les informations du média espagnol Estadio Deportivo, Sergio Rico pourrait quitter le PSG à la fin de la saison en cours. Le quotidien sportif explique que le gardien de but espagnol se sent très à l’aise à Paris, mais sa situation sportive pourrait le pousser vers la sortie l’été prochain.

Enfermé dans un rôle de doublure, l’ancien portier du FC Séville joue très peu alors que d’autres écuries européennes seraient prêtes à lui offrir un statut bien différent que celui qu’il a au PSG. Recruté l’été dernier contre un chèque de 6 millions d’euros, Sergio Rico pourrait donc partir et rapporter 7 millions d’euros au club parisien, selon le site spécialisé Transfermarkt. D’ailleurs, plusieurs clubs de Serie A seraient très intéressés par ses services.

Sergio Rico en route pour la Serie A ?

Toujours selon le média andalou, la Lazio Rome et l’AC Milan aimeraient récupérer Sergio Rico lors de la prochaine période de transferts. Toutefois, c’est plus vers la Lazio que la doublure de Keylor Navas pourrait bien avoir la chance d’un poste de numéro 1 puisque l’AC Milan aurait déjà promis le poste au gardien du LOSC, Mike Maignan. Un accord à hauteur de 18 millions d’euros serait déjà dans les tuyaux entre les dirigeants milanais et leurs homologues lillois. Sous contrat jusqu’en 2024, Rico pourrait donc faire ses valises cet été et quitter le Paris SG pour la Serie A.