PSG Mercato : Leonardo confiant pour deux signatures XXL

Publié par Ange A. le 25 avril 2021 à 06:00

Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est exprimé sur les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé. Le dirigeant parisien n’a affiché aucune véritable inquiétude quant à ces signatures.

Leonardo temporise pour la prolongation de Mbappé avec le PSG

Le Paris Saint-Germain a dompté le FC Metz (1-3) samedi à Saint-Symphorien. Kylian Mbappé (4e, 59e) et Mauro Icardi (89e, s.p) ont permis au PSG de ramener les trois points de la Moselle. Comme depuis quelques semaines, Leonardo a été interrogé sur l’avenir de Mbappé. L’attaquant de 22 ans n’aura plus qu’un an de contrat au terme de la saison et voit son nom alimenter la rubrique des transferts. Pour le directeur sportif parisien, la décision du champion du monde tricolore finira par tomber. « On connaît la situation de Kylian. Il sait ce que l’on pense, il lui reste un an et deux mois de contrat. Aujourd’hui, on n’a rien de plus que ça. Sa décision va arriver, mais ce n’est pas important aujourd’hui. Ce qui est important, c’est le terrain et les matches qu’il reste », a assuré le Brésilien au micro de Canal+.

Les raisons de la sérénité de Leonardo

Malgré les récentes spéculations au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, Leonardo semble serein dans ce dossier brûlant. Le dirigeant parisien a été interrogé sur son optimisme alors que les rumeurs vont bon train au sujet de l’attaquant du PSG. Comme pour la prolongation longtemps annoncée de Neymar Jr, il estime que rien ne presse. Le club a d’autres rendez-vous plus importants à honorer pour le moment selon lui. « Si l’on regarde le passé récent du club, on n’a aucune raison de ne pas l’être [optimiste]. On n’est pas pressés. Personne ne court derrière nous, on est vraiment tranquilles. Nos rapports sont très bons, très francs. On va arriver au moment de décider, parce qu’il est important que les choses soient claires pour l’avenir. Mais l’avenir, aujourd’hui, c’est le 29 mai, la date de la finale de la Ligue des champions », a confié Leonardo.