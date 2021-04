FC Nantes Mercato : Ça se confirme pour Thomas Basila !

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2021 à 18:27

À la lutte pour le maintien en Ligue 1, le FC Nantes va devoir faire face sur d’autres dossiers qui n’ont rien à voir avec le terrain, à cinq journées de la fin du championnat. Notamment le dossier de l’avenir de Thomas Basila, défenseur central de 21 ans formé chez les Canaris.

Thomas Basila mis à l’écart au FC Nantes

Dès sa prise de fonction à la suite de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré a écarté trois joueurs du groupe professionnel du FC Nantes. Pur produit du centre de formation nantais, Thomas Basila est l’un de ces joueurs. En fin de contrat le 30 juin prochain, le défenseur français a refusé une offre de prolongation de trois ans transmise par sa direction. D’après des sources proches du FCN, Thomas Basila estime ne pas avoir assez de garanties de temps de jeu.

Une décision très mal prise par Waldemar Kita qui aurait donc demandé à son nouvel entraîneur de ne plus utiliser le natif d’Orléans dans le groupe professionnel. Depuis lors, Thomas Basila a été renvoyé en réserve et ne s’entraîne que très rarement avec le groupe A d’Antoine Kombouaré.

Vers un départ inéluctable pour Thomas Basila ?

Sauf énorme revirement de dernière minute, Basila se dirige donc vers un départ à la fin de la saison en cours. Et il ne devrait pas avoir de mal à se trouver un nouveau point de chute puisque Foot Mercato croit savoir que si le FC Utrecht (Hollande) et le Celtic Glasgow (Écosse) ont été cités sur les traces du joueur nantais, c’est finalement en Ligue 1 qu’il pourrait poursuivre sa carrière. En effet, le média sportif révèle que Dijon FCO, Angers SCO, le SM Caen, l'ES Troyes AC et le RC Strasbourg seraient déjà en négociations avec l’entourage de Thomas Basila. Toujours selon la même source, c’est le club angevin qui tiendrait la corde dans ce dossier.