OL, LOSC Mercato : Galtier vers une destination surprise ?

Publié par Ange A. le 25 avril 2021 à 22:30

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat, Christophe Galtier devrait quitter le LOSC. Annoncé à l’Olympique Lyonnais, le technicien marseillais pourrait poser ses valises chez un autre rival de Ligue 1.

Bientôt la fin entre le LOSC et Galtier ?

Grâce à sa troisième place en Ligue 1 la saison dernière, Christophe Galtier a vu son contrat au Lille OSC prolonger d’un an. Cette saison, le LOSC est un candidat crédible au titre. Le club nordiste occupe provisoirement la 2e place du championnat avec deux points de retard sur le PSG. Assuré de disputer une nouvelle campagne européenne la saison prochaine, le club nordiste devrait accueillir un nouvel entraîneur dans les prochains mois. L’Équipe assure en effet que le technicien de 54 ans va quitter les Dogues au terme de la saison, soit un an avant l’expiration de son contrat. D’après les informations du quotidien sportif, le départ de l’ancien entraîneur de Saint-Étienne serait déjà acté en interne.

Une nouvelle expérience en Ligue 1 pour Galtier

Le journal assure que Christophe Galtier n’entretiendrait pas de bonnes relations avec Olivier Létang. Ce dernier occupe la présidence du Lille OSC depuis le départ de Gérard Lopez et de son conseiller Luis Campos. Outre cela, l’entraîneur lillois ne serait pas certain de disposer d’un effectif compétitif la saison prochaine. Des cadres comme Mike Maignan, Jonathan Ikoné et le Portugais Renato Sanches sont susceptibles de quitter le Nord. Annoncé sur le départ au LOSC, le Marseillais devrait rejoindre un autre club de Ligue 1. Envoyé par les rumeurs à l’Olympique Lyonnais pour succéder à Rudi Garcia, Galtier devrait plutôt rejoindre la Côte d’Azur selon la même source. Laquelle assure que l’actuel coach des Dogues va poser ses valises à l’OGC Nice. Le Roumain Adrian Ursea assure l’intérim depuis le limogeage de Patrick Vieira en décembre. Avec leur 9e rang, les Aiglons sont actuellement loin d’accrocher une place en Coupe d’Europe la saison prochaine.