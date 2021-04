PSG LDC : L’équipe de Pochettino contre Man City dévoilée !

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2021 à 16:13

À deux jours de la première partie de la confrontation entre le PSG et Manchester City pour le compte des demi-finales de la Ligue des Champions, les spéculations vont bon train au niveau de la presse. En ligne de mire, l’équipe de Mauricio Pochettino face aux hommes de Pep Guardiola.

Quel onze pour le PSG face à Manchester City ?

Après le FC Barcelone et le Bayern Munich, Mauricio Pochettino et ses hommes ont un autre grand rendez-vous européen dans deux jours puisque c’est le Manchester City de Pep Guardiola qui se dressera devant eux en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Si l’entraîneur du Paris Saint-Germain dispose donc encore de 48 heures pour choisir les joueurs qu’il va aligner mercredi soir à l’Etihad Stadium, L’Équipe et Le Parisien font déjà le point sur le groupe des Rouge et Bleu. Selon les deux médias, la première bonne nouvelle est la disponibilité de Kylian Mbappé pour cette rencontre.

Sorti sur blessure vendredi à Metz, le meilleur buteur de Ligue 1 pourra tenir son rôle contre les Citizens. Pour Le Parisien, la première inquiétude de Pochettino concerne le défenseur central Marquinhos qui pourrait être remplacé par Danilo Pereira dans l'axe de la défense avec Presnel Kimpembe. De son côté, L’Équipe assure que même « sur une jambe trois quarts », le capitaine du PSG devrait commencer le match à Manchester.

Avec le retour d’Alessandro Florenzi, Pochettino aura à faire un choix pour le poste de latéral droit entre l’Italien de 30 ans et le jeune Colin Dagba qui a montré de belles choses face au Bayern Munich. Sur le flanc gauche de la défense du PSG, il devra aussi choisir entre Mitchell Bakker et Abdou Diallo. Pour le reste, Keylor Navas, Marco Verratti, Neymar et Angel Di Maria seront tous présents pour ce choc.

La compo possible du PSG : Navas – Florenzi (ou Dagba), Marquinhos (ou Danilo), Kimpembe, Diallo (ou Bakker) – Gueye, Paredes – Neymar, Verratti, Di Maria - Mbappé

L’arbitre de Manchester City - PSG désigné

L’UEFA a désigné ce lundi l’Allemand Felix Brych pour arbitrer la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Paris SG et Manchester City. Très expérimenté, l'homme de 45 ans a déjà dirigé quatre rencontres du PSG dans cette même compétition. Avec lui, le club parisien a connu deux victoires, un nul et une défaite. La dernière rencontre entre Felix Brych et l’équipe parisienne remonte à mars 2018 pour le huitième de finale retour perdue face au Real Madrid (1-2) au Parc des Princes. Marco Verratti doit très bien se souvenir de lui puisqu’il avait été expulsé ce soir-là.