PSG LDC : Pochettino a dévoilé son groupe contre Man City !

Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2021 à 16:55

Ce soir, Manchester City va défier le PSG au Parc des Princes dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions. À quelques heures de ce choc européen, Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, a dévoilé la liste de ses joueurs retenus.

Marquinhos et Mbappé présents contre Man City

Pour la première manche de la demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City, Mauricio Pochettino a retenu un groupe de 25 joueurs. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain vient de rendre publique cette liste. Comme annoncée par la presse ces derniers jours, Kylian Mbappé et Marquinhos sont présents pour le match contre les Citizens. Sorti sur une blessure aux adducteurs le 7 avril dernier contre le Bayern Munich (victoire 3-2 en quart de finale aller), le capitaine du PSG est apte à tenir son rôle aux côtés de Presnel Kimpembe dans la défense.

Mis à l’écart lors des cinq derniers matchs de l’équipe parisienne, l’international brésilien de 26 ans a fait son retour à l’entraînement collectif au milieu de la semaine dernière et postule pour une place de titulaire ce soir contre les hommes de Pep Guardiola. Kylian Mbappé, touché aux quadriceps samedi à Metz lors de la 34e journée de Ligue 1, est aussi dans le groupe de Pochettino et va animer l’attaque du Paris SG avec Neymar et Angel Di Maria. Pour la première fois depuis son arrivée sur le banc du club de la capitale, l’entraîneur argentin dispose enfin d’un groupe quasi complet. Même si Juan Bernat, Alexandre Letellier et Timothée Pembélé manquent à l’appel pour le rendez-vous de ce soir.

Le groupe du PSG face à Manchester City

Gardiens : Navas, Rico, Randriamamy, Saidani

Défenseurs : Florenzi, Dagba, Kimpembe, Kehrer, Diallo, Bakker, Kurzawa, Marquinhos

Milieux : Herrera, Draxler, Gueye, Danilo, Rafinha, Paredes, Verratti

Attaquants : Sarabia, Kean, Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi.