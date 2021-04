LOSC Mercato : Un club confirme son intérêt pour Galtier

Publié par ALEXIS le 28 avril 2021 à 22:15

Annoncé vers l’OL en fin de saison, l’entraîneur du LOSC plait également au dirigeant de l’OGC Nice en Ligue 1. Christophe Galtier aurait reçu une proposition concrète des Aiglons.

LOSC : Offre de l'OGC Nice à Christophe Galtier ?

Bien que sous contrat au LOSC jusqu’en juin 2022, Christophe Galtier est convoité par l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice en Ligue 1, mais également à l’étranger. Il a nié tout contact avec le club de Jean Michel Aulas récemment, assurant par la même occasion que sa priorité reste au club azuréen. En effet, il est question de la prolongation du contrat de l’entraîneur du Gym. Des négociations sont initiées dans ce sens avec le président de Lille OSCOlivier Létang, à un an de la fin du bail du coach de 54 ans. Malgré cela, ce dernier est toujours dans le viseur de l’OL et des niçois.

Selon les révélations de Sky Sports, Christophe Galtier tient désormais une offre officielle de la direction de l’OGC Nice. Elle aurait été transmise ces dernières heures si l’on en croit la source. Le patron du staff technique du LOSC serait attentif à l’intérêt du club du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, grâce à son nouveau projet. Rappelons que l’OGC Nice est dirigé présentement par un entraîneur intérimaire, en la personne d’Adrian Ursea. Il a succédé à Patrick Vieira limogé, le 3 décembre 2020.

Bilan du coach de Lille OSC

Pour revenir à Christophe Galtier, il a été nommé sur le banc de touche des Lillois le 22 décembre 2017 à la place de Marcelo Bielsa. Il avait réussi à sauver le club nordiste menacé de relégation lors de la saison 2017-2018. La saison suivante (2018-2019), les Dogues ont été vice-champion et qualifiés pour la Ligue des champions. Galtier avait aussi été meilleur entraîneur de l'année en 2019. Lors de l'exercice dernier tronqué, les Aiglons ont fini à la 4e place, synonyme des qualifications pour la Ligue Europa. Cette saison, le LOSC est leader devant le PSG, l’AS Monaco et l’OL, à 4 journées de la fin du championnat.