FC Barcelone : Koeman admiratif des performances de Griezmann

Publié par Melvin le 26 avril 2021 à 12:30

L'histoire d'Antoine Griezmann au FC Barcelone est ponctuée de rebondissements. Tantôt sur le départ, tantôt titulaire indiscutable, l'international Français doit continuellement démontrer qu'il a sa place au sein du club catalan. Auteur d'un doublé hier, l'ex-joueur de l'Atlético Madrid a grandement contribué à la victoire du Barça sur la pelouse de Villarreal (2-1). Une performance d'autant plus capitale qu'elle permet aux blaugranas de revenir à deux points des colchoneros. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Ronald Koeman n'a pas manqué de saluer la prestation du natif de Mâcon.

Koeman fier du travail d'Antoine Griezmann au FC Barcelone

Le technicien néerlandais a souligné l'incroyable performance de l'international Français. "Le premier but de Griezmann était la clé (...) Il a donné beaucoup de confiance à l'équipe pour contrôler et jouer et a empêché Villarreal de prendre le contrôle du match. Il améliore sa finition et il a joué un rôle majeur. Cela nous donnera confiance, lui et nous", indique-t-il. De plus, l'entraîneur du FC Barcelone n'a pas manqué d'affirmer son envie de conserver Antoine Griezmann la saison prochaine. "Nous avons besoin de joueurs comme lui", annonce-t-il à propos de l'ex-joueur de l'Atletico Madrid. Des déclarations certainement de bonne augure pour l'ailier du club catalan qui s'est vu proposer au PSG il y a quelques mois, dans le cadre d'un échange avec Neymar.

Antoine Griezmann a pris sa décision

L'international Français a envie de continuer son aventure au sein du club catalan. En effet, selon le journal L'Equipe, il ne faudrait pas s'attendre à un départ du champion du monde, qui semble avoir enfin trouvé l'épanouissement qu'il recherchait depuis son arrivée au FC Barcelone. Un intérêt réciproque car les dirigeants du club catalan ne semblent plus disposés à laisser filer le natif de Mâcon. Sous contrat jusqu'en 2024, il est fort probable que le barça soit le dernier club européen de la carrière d'Antoine Griezmann, âgé de 30 ans.