OGC Nice : Todibo préfère la D4 à un rôle de remplaçant au Barça !

Publié par Clément le 28 mars 2021 à 00:10

Transféré du Toulouse FC au FC Barcelone en 2019, Jean-Clair Todibo ne s'est jamais imposé en Catalogne. Pour preuve, il n'a joué que cinq matchs avec les coéquipiers de Lionel Messi avant d'être prêté à Schalke 04, au Benfica et puis à Nice.

L'OGC Nice se comporte mieux avec Todibo

En grande difficulté défensivement en première partie de saison, l'OGC Nice s'est attaché les services de deux renforts au mercato d'hiver, ceux de William Saliba et Jean-Clair Todibo. Depuis, l'arrière-garde niçoise se comporte un peu mieux et cela se reflète sur les résultats, comme en témoigne la dernière démonstration face à l'OM (3-0). Les Aiglons occupent la onzième place du classement avec 39 points, soit 8 unités de moins que le RC Lens, détenteur de la cinquième place qualificative pour la coupe d'Europe.

Jean-Clair Todibo préfère jouer à Sedan qu'être remplaçant au Barça

Dans une interview accordée à L'Equipe, l'ancien défenseur des Violets a expliqué avoir mal vécu sa période catalane. À tel point qu'il aurait préféré jouer sous les couleurs de... Sedan, en National 2, la quatrième division française ! "C'est naze d'aller à Barcelone et de ne pas jouer", explique Todibo. "Je préfère porter le maillot de Sedan et jouer plutôt qu'aller à Barcelone et ne pas jouer. Déjà tu essuies moins de critiques à Sedan... La présentation à Barcelone, c'est la folie, mais je n'ai joué que cinq matchs, c'est bidon en vrai. J'ai gagné une Liga, mais je n'ai pas aidé l'équipe, j'ai joué quand on avait gagné le titre !", se rappelle le défenseur central. L'OGC Nice compte maintenant bel et bien sur lui pour finir la saison en beauté. Il repartira ensuite à Barcelone, à moins que le club azuréen ne décide de l'enrôler définitivement.