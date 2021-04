PSG Mercato : Une piste défensive à 40M€ pour Leonardo.

Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2021 à 21:37

Même si Marquinhos et Presnel Kimpembe donnent satisfaction, le PSG veut tout de même s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. Aux dernières nouvelles, Leonardo serait sur les traces d’une des révélations de la saison en Premier League.

Le PSG cité parmi les prétendants de Ben White

Après avoir laissé filer Thiago Silva à Chelsea l’été dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à attirer un nouveau défenseur central. Une erreur de casting que Leonardo aimerait corriger à la fin de la saison. En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos serait ainsi la grande priorité estivale du directeur sportif parisien. Selon les médias espagnols, Leonardo attendrait la fin des négociations entre Florentino Pérez et le joueur Madrilène pour passer à l’offensive dans ce dossier.

Il faut dire que les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord pour une prolongation et le PSG serait à l’affût pour tenter de récupérer le légendaire capitaine des Merengues. Toujours en quête d’un défenseur central, le club de la capitale serait aussi attentif à la situation de Raphaël Varane, lié au Real Madrid jusqu’en 2022. Cependant, la recrue tant désirée de Leonardo et Mauricio Pochettino pourrait se trouver en Angleterre.

En effet, selon les informations du tabloïd britannique The Sun, le Paris Saint-Germain figure sur la liste des grands clubs européens intéressés par le profil de Ben White, formé à Brighton et sous contrat jusqu’en 2024. Mais l’affaire est loin d’être aisée pour les Rouge et Bleu. Une affaire loin d'être conclue pour le club de la capitale.

Grosse bataille à venir pour Ben White ?

Le quotidien anglais explique, que hormis le Paris SG, le Borussia Dortmund, Arsenal et Manchester United sont également sur les rangs pour Ben White. Après un prêt à Leeds United la saison dernière en Championship, White a confirmé tout son potentiel cette saison. Toujours selon la même source, Brighton ne le retiendra pas si un club venait à mettre 40 millions d’euros sur la table des négociations.

Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.