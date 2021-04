PSG Mercato : Sergio Ramos, Paris reçoit une annonce explosive

Publié par JEAN-LUC D le 13 avril 2021 à 23:16

Sergio Ramos est lui aussi annoncé dans le viseur du PSG. Le joueur espagnol, en fin de contrat au Real Madrid, réserve des surprises, selon une information de OK Dario.

Sergio Ramos inflexible sur ses exigences salariales

Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, Sergio Ramos n’a jamais voulu quitter le Real Madrid. Mais à quelques mois de la fin de son engagement avec les Merengues, l’international espagnol de 35 ans reste inflexible sur ses exigences salariales dans ses négociations avec la direction du club Madrilène.

En effet, selon les informations de l’émission espagnole OK Diario, le président du champion en titre de Liga, Florentino Pérez, s’apprêterait à transmettre une ultime proposition de prolongation à son capitaine.

Le média sportif ajoute que cette offre est encore loin des attentes du coéquipier de Karim Benzema puisqu’elle comprendrait une réduction de salaire de 10%. Un sacrifice que le protégé de Zinedine Zidane aurait jusque-là refusé de consentir. De son côté, le journal madrilène AS croit déjà connaître l’issue de ce dossier. Un dénouement qui pourrait bien bénéficier au Paris Saint-Germain.

Mercato : Sergio Ramos vers un départ inéluctable ?

Après six ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos se dirigerait donc vers un départ du Real Madrid. AS ne laisse aucune chance à la dernière offre madrilène et assure que le champion du monde 2010 va changer d’air à la fin de la saison.

« La prolongation de Sergio Ramos est à l’arrêt total. Les possibilités que Sergio Ramos prolonge avec le Real Madrid ? 5% », a lancé le journaliste Joaquin Maroto au micro de La Cadena Ser. Le Paris SG et les autres prétendants de Ramos (Manchester City, la Juventus Turin et Manchester United) sont donc prévenus.