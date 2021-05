OM Mercato : Un protégé de Thierry Laurey proposé à Longoria

Publié par Ange A. le 02 mai 2021 à 07:45

Accroché par le RC Strasbourg lors de sa dernière sortie, l’ OM est invité à recruter un joueur du Racing. Pour Nabil Djellit, la direction de Marseille doit s’intéresser à un prometteur milieu du RCSA.

Un bon coup à jouer pour l’ OM à Strasbourg cet été ?

L’Olympique de Marseille vient de connaître un coup d’arrêt dans la course à la Ligue Europa. L’ OM a frôlé la défaite contre le RC Strasbourg vendredi vendredi au Vélodrome. Sauvé en fin de match par Dario Benedetto, Marseille s’est contenté d’un match nul (1-1) contre le club alsacien. Pour Nabil Djellit, un joueur du Racing a posé d’énormes problèmes aux Marseillais. Le journaliste verrait d’ailleurs d’un bon œil le transfert à Marseille d’un milieu du RCSA cet été. « L’ OM devrait se positionner sur un profil comme Jean Ricner Bellegarde. Il a posé beaucoup de problèmes avec ses projections. Curieux de le voir dans une équipe avec plus de possession », a indiqué le consultant de Canal+ sur Twitter.

Un profil déjà courtisé à l’étranger

S’il venait à s’intéresser à Ricner, l’Olympique de Marseille devrait se méfier de clubs allemands. Le journaliste indique que le milieu du RC Strasbourg dispose de quelques courtisans en Bundesliga. « 22 ans, je suis persuadé qu’il est regardé par des clubs allemands. On en reparle… », a-t-il posté sur le réseau social. Jean Ricner Bellegarde a rejoint Strasbourg en 2019 en provenance du RC Lens, son club formateur. Cadre de Thierry Laurey, le milieu haïtien a disputé 33 matchs, dont 23 titularisations, cette saison. Il compte un but et une passe décisive sur l’exercice en cours. Lié au Racing jusqu’en 2023, Ricner est coté à 6 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant dans les cordes de l’ OM.