OM Mercato : Importante annonce de Milik sur son avenir

01 mai 2021

De nouveau à la recherche d’un avant-centre en hiver, l’ OM a misé sur Arkadiusz Milik. De retour au top avec Marseille, l’attaquant polonais alimente les rumeurs de transfert. Il a tenu à faire une mise au point sur son avenir en Provence.

Mise au point de Milik sur son avenir avec l’ OM

La direction de l’Olympique de Marseille a réussi un joli pari en misant sur Arkadiusz Milik. Placardisé par Gennaro Gattuso à Naples, l’attaquant de 27 ans retrouve son meilleur niveau à l’ OM. Il est prêté pour 18 mois au club phocéen. Lequel dispose d’une option d’achat estimée à 8 millions d’euros. Auteur de 6 buts et une passe décisive en 13 matchs, l’international polonais (59 sélections/15 buts) voit son nom associer à d’autres clubs. La presse italienne réitère ainsi que Milik figure sur les tablettes de la Juventus. Un intérêt du PSG a même récemment été évoqué. Interrogé par Canal Plus, le Polonais a mis les choses au clair au moment où il alimente les plus folles rumeurs pour l’été.

Milik flou sur la question de son avenir

« Un départ cet été ? Ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter l’OM. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je suis très heureux ici. Je me sens bien ici. Marseille m’a donné ma chance dans un moment difficile. J’ai vraiment apprécié. Je joue, je marque », a indiqué Arkadiusz Milik. Le buteur est toutefois resté énigmatique sur sa présence au Vélodrome la saison prochaine. « J’ai un contrat à Marseille donc je le redis, je suis heureux ici. J’ai un contrat avec Marseille et ça dépendra du club », a déclaré le joueur avant d’évoquer les dernières rumeurs sur Paris. « Beaucoup de choses sont fausses et sortent pour mettre la pression sur les joueurs, les clubs, les fans. Ce n’est pas vrai », a-t-il précisé.