OM Mercato : La sortie se précise pour un flop de Longoria

Publié par Ange A. le 03 mai 2021 à 06:00

En quête d’un renfort au milieu de terrain, l’ OM avait recruté Olivier Ntcham au mercato d’hiver. Un choix de Pablo Longoria qui avait poussé d’André Villas-Boas à la démission. Comme le technicien portugais, le milieu devrait quitter Marseille cet été.

La fin pour Olivier Ntcham à l’ OM cet été ?

L’Olympique de Marseille avait misé sur Olivier Ntcham cet hiver pour compenser le prêt de Kevin Strootman en Italie. Le milieu de terrain de 25 ans est prêté avec option d’achat à l’ OM par le Celtic Glasgow. Le club phocéen doit débourser 6 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services du milieu franco-camerounais. Mais sauf surprise, la direction de Marseille ne devrait pas débourser ce montant. Contrairement à Arkadiusz Milik également arrivé en hiver, le milieu prend les allures d’un flop du dernier mercato. Depuis son arrivée, il n’a disputé que 6 rencontres et n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin n’a plus fait appel à lui depuis quatre matchs.

Un départ de Ntcham et un indésirable sur le retour ?

Au vu de sa situation à l’Olympique de Marseille, Olivier Ntcham devrait retourner en Écosse. Comme le note le Daily Mail, le milieu de terrain devrait tenir un rôle plus important à Glasgow. Nouvel entraîneur du Celtic, John Kennedy a ouvert la porte à un retour de Ntcham. « Parfois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est un bon garçon, il est professionnel et dans les semaines à venir, le club devra lui parler de son avenir […] Nous ne fermons aucune porte à Olivier », a fait savoir le coach écossais cité par le journal. De son côté, l’ OM pourrait récupérer Kevin Strootman. Relancé par son prêt au Genoa, le milieu batave effectue une belle pige en Italie. Mais faute de moyens, l’autre club de Gênes ne devrait pas le signer définitivement. Indésirable sous André Villas-Boas, le Néerlandais pourrait avoir sa chance avec Sampaoli.