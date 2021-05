LOSC Mercato : OL, Nice, gros coup de théâtre pour Galtier ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2021 à 12:32

À un an de la fin de son contrat et annoncé dans le viseur de l’OL et de l’OGC Nice, Christophe Galtier pourrait bien quitter le LOSC à la fin de cette saison. L’entraîneur du club lillois pourrait cependant prendre une destination autre qu’en Ligue 1.

Christophe Galtier prêt pour une aventure à l’étranger ?

Arrivé sur le banc du LOSC 2017 en remplacement de Marcelo Bielsa, Christophe Galtier a parfaitement réussi son pari. Vice-champion derrière le Paris Saint-Germain en 2019, le LOSC est à trois journées d’un titre de champion de France, dix ans après son dernier sacre en 2011. Les Dogues occupent la première place au classement de Ligue 1. Des performances qui portent la griffe de Christophe Galtier. Et forcément, cela met l’entraîneur de 54 ans sous le feu des projecteurs.

En France, l’Olympique Lyonnais, qui n’est pas certain de prolonger Rudi Garcia, serait intéressé par le profil de l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne. Selon plusieurs sources, l’affaire est même déjà bien avancée entre les dirigeants lyonnais et l’entraîneur marseillais. L’OGC Nice, qui songe aussi à la succession de Patrick Vieira, est aussi sur les traces de Galtier. D’après les récentes indiscrétions du journaliste italien Fabrizio Romano, Galtier a même déjà reçu une proposition officielle des Aiglons.

De sérieuses discussions ont été entamées entre les deux parties et le mentor de Jonathan David est « très tenté » de rejoindre la Côte d’Azur. Le quotidien L’Équipe confirme l’information et ajoute que les Niçois lui proposent le double des 180.000 euros mensuels qu’il perçoit à Lille, soit 360.000 euros. Une offre qui aurait d’ailleurs refroidi Jean-Michel Aulas et l’OL. Cependant, un média étranger estime que le natif de Marseille aurait également une sérieuse touche à l’étranger.

Christophe Galtier en route pour la Serie A ?

En effet, Sky Italia révèle ce lundi que Christophe Galtier a la possibilité de snober l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice pour prendre la direction de l’Italie au mercato estival. Le média transalpin explique que les décideurs du SSC Naples ont couché le nom du coach lillois sur la liste des probables successeurs de Gennaro Gattuso sommé de qualifier les Azzurri pour la Ligue des Champions 2021-2022 s’il veut garder son poste. Actuel 5e avec 2 points de retard sur la Juventus Turin (3e), Gattuso est mal embarqué à quatre journées de la fin du championnat. Galtier pourrait donc avoir une réelle opportunité de faire un grand pas dans sa carrière dès la saison prochaine.

Affaire à suivre donc…