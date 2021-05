RC Lens Mercato : 20M€, une grosse opération dans les tuyaux ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2021 à 21:30

À la lutte avec l’OM et le Stade Rennais pour le Top 5 et une qualification en Ligue Europa la saison prochaine, le RC Lens pourrait être l’une des grosses attractions du marché des transferts qui s’annonce. Et pour cause, le club lensois pourrait être concerné par une opération majestueuse à 20 millions d’euros.

Loïc Badé suscite des intérêts

Surprise de la saison en Ligue 1, le promu lensois attire sur lui plusieurs convoitises, l’effectif de Franck Haise regorgeant de joueurs bien appréciés. C’est le cas de Loïc Badé. Après une première saison réussie dans l’élite, le défenseur central du RC Lens suscite de l'intérêt aussi bien en France qu’à l’étranger. En quête de renforts pour la saison prochaine, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais seraient sur les traces du défenseur de 21 ans. Avec ses 28 matches de Ligue 1 cette saison, Loïc Badé a tapé dans l’oeil des dirigeants rennais qui aimeraient le convaincre de rejoindre le groupe de Bruno Genesio durant l’intersaison.

Si la paire Marcelo - Denayer semble donner satisfaction, l’OL aimerait également recruter le joueur des Sang et Or pour offrir plus d’options pour la charnière centrale. Mais l’affaire s’annonce déjà compliquée pour les clubs locaux puisque de grands clubs européens sont aussi intéressés par le profil de l’ancien joueur du Havre AC.

Le RC Lens trop gourmand pour Loïc Badé ?

En effet, d’après les informations du média Estadio Deportivo, le FC Séville pense à Loïc Badé pour éventuellement remplacer Jules Koundé annoncé au Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United et Liverpool. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le natif de Sèvres intéresse aussi l’AC Milan, Monchengladbach et Leeds United de Marcelo Bielsa en Premier League. Toujours selon la même source, le RC Lens ne compte pas brader son joueur et attend un chèque d’au moins 20 millions d’euros pour le laisser filer. Reste maintenant à savoir quel club sera prêt à miser une telle somme pour Loïc Badé.

Affaire à suivre donc…