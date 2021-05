PSG Mercato : Al-Khelaïfi a sorti le chéquier pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2021 à 11:05

Nasser Al-Khelaïfi et le PSG veulent conserver Kylian Mbappé malgré une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Le président du club de la capitale est déjà passé aux choses concrètes sur ce dossier.

Mercato : L’offre du PSG à Kylian Mbappé dévoilée

Le Paris Saint-Germain ne compte pas laisser filer Kylian Mbappé cet été. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant français n’a pas encore prolongé et la presse espagnole l’annonce déjà au Real Madrid lors du prochain mercato estival. Sauf que le Qatar compte bien convaincre l’ancien buteur de l’AS Monaco de rester et poursuivre son aventure au sein du club de foot de la capitale française. Les hauts dignitaires du PSG sont donc passés à l’offensive auprès de la star de 22 ans.

En effet, d’après les informations relayées ce mercredi par le journal Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a fait une proposition concrète de renouvellement de contrat à Kylian Mbappé, à la clé un juteux salaire se reprochant nettement de celui de Neymar, soit un peu plus de 3 millions d’euros mensuels. À un mois de l’ouverture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain attend désormais la réponse de l’ami de l'attaquant brésilien venu du FC Barcelone.

Le PSG dans l’attente de la réponse de Mbappé

Toujours selon la même source francilienne, avant l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, une source proche de la direction du Paris SG a révélé que c’était « du 50/50 » en ce qui concerne la prolongation de Mbappé. Après son offre, le champion de France en titre attend désormais que le vainqueur du mondial 2018, avec la France, se positionne clairement sur ses intentions pour l’avenir.

Pour rappel, le protégé de l' entraîneur Mauricio Pochettino a déjà fait savoir que l’aspect financier ne comptera pas beaucoup dans sa décision. Les trois millions d'euros par mois pourraient amener ses proches à lui donner le bon conseil qui prend en compte la préparation de l'après football.