PSG Mercato : 60M€, le Barça prépare son opération Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2021 à 16:02

Malgré les sorties de Neymar sur son épanouissement au PSG, la presse espagnole annonce toujours un retour de l’ attaquant brésilien au Barça pour cet été. Le club catalan prépare, selon elle, une opération à 60 millions d’euros pour rapatrier son ancien numéro 11.

Joan Laporta a besoin de Neymar pour convaincre Messi

Revenu à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta aimerait bien convaincre Lionel Messi de signer un nouveau contrat avec le club culé. Frustré par l’absence de trophées importants ces dernières années, l’international buteur argentin se donne le temps de la réflexion. Il n’a toujours pas donné de réponse favorable à ses dirigeants. Face à la menace du Paris Saint-Germain et de Manchester City, le club espagnol multiplie les offensives pour blinder le septuple Ballon d’Or.

L’une des solutions envisagées par Joan Laporta est le retour de Neymar au Barça, selon Quim Domenech sur le plateau de l’émission El Chiringuito. D’après le journaliste espagnol, Laporta et certains collaborateurs travaillent en coulisses sur ce dossier et espèrent parvenir à monter une opération qui pourrait convaincre le PSG de laisser filer Neymar à la fin de cette saison.

L’offre ridicule du Barça pour le joueur offensif

La radio RAC1, proche du Barça, confirme l’information de Quim Domenech et ajoute que l’actuel 3e de Liga tient même déjà une offre pour le coéquipier de Kylian Mbappé. En effet, le média catalan explique que face à la situation économique liée à la Covid-19, Joan Laporta n’est pas en mesure de faire des folies pour attirer le protégé de Mauricio Pochettino. Le patron du FC Barcelone pense donc qu’avec une enveloppe de 60 millions d’euros et plusieurs joueurs dans l’opération, il est possible que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo lâchent prise pour Neymar.

Ainsi, des joueurs comme Miralem Pjanic, Sergi Roberto et Ousmane Dembélé pourraient être envoyés au PSG cet été pour permettre à Neymar de faire le chemin inverse.