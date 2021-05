Chelsea Mercato : Thomas Tuchel glisse un tacle subtil au PSG

Publié par Ange A. le 06 mai 2021 à 09:00

Chelsea a décroché le dernier ticket pour la finale de la Ligue des champions mercredi. Ancien coach du PSG, Thomas Tuchel a affiché sa satisfaction et égratigné la mentalité des Parisiens.

Thomas Tuchel se paie le PSG après la qualification de Chelsea

Limogé par le Paris Saint-Germain en décembre, Thomas Tuchel est parvenu à se relancer à Chelsea. Mercredi, le technicien allemand a mené les Blues à la troisième finale de Ligue des champions de leur histoire. Le club londonien a dominé le Real Madrid (2-0, 1-1 à l’aller) à Stamford Bridge. Après le succès des siens, le coach de Chelsea a salué la prestation de ses poulains. Il a également relevé une différence entre son nouveau club et le PSG. « Ce n’est pas contre le PSG ou pour montrer quoique ce soit. C’est un cadeau pour moi de travailler dans le foot, d’avoir des gars qui ont confiance en moi, qui me donnent la possibilité d’être entraîneur ici à Chelsea parce qu’on a besoin d’une équipe et d’un club très fort pour arriver en finale. C’est un cadeau. C’est toujours différent… La culture est toujours différente selon le club », a lâché l’Allemand de 47 ans au micro de RMC Sport. Il devient d’ailleurs le premier entraîneur à atteindre la finale de la C1 deux années de suite avec deux clubs différents.

Tuchel, le joli coup réalisé par les Blues

Arrivé sur le banc de Chelsea en janvier, Thomas Tuchel a métamorphosé le pensionnaire de Stamford Bridge. Finalistes de la Ligue des champions, les Blues se sont rapprochés du podium grâce au successeur de Frank Lampard. Actuel quatrième de Premier League, le club londonien ne compte que deux points de retard sur Leicester à quatre journées de la fin. Outre la finale de la C1, Chelsea a un autre important rendez-vous sur le plan national. Les Blues doivent affronter les Foxes en finale de la FA Cup le 15 mai prochain. Depuis son arrivée à Londres, où il a retrouvé Thiago Silva, Thomas Tuchel n’a été défait qu’à deux reprises en 24 matchs. Pour le reste, il compte 16 victoires et 6 nuls.