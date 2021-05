OM Mercato : Pablo Longoria vers une douloureuse désillusion ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2021 à 13:30

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, le président de l' OM, Pablo Longoria, multiplie les pistes en vue du mercato estival qui s’annonce. Dans certains dossiers, le responsable du club phocéen pourrait bien avoir du mal à atteindre ses objectifs.

Marseille : Pablo Longoria veut mettre la main sur Fabio Blanco

D’après les renseignements de Sport1, Pablo Longoria est passé à la vitesse supérieure dans le dossier Fabio Blanco, jeune espoir espagnol de Valence. En quête de renforts cet été, le président de l’Olympique de Marseille veut boucler rapidement le transfert de l’ailier de 17 ans. En fin de contrat le 30 juin prochain, Fabio Blanco est un joli coup et l’OM veut mettre toutes les chances de son côté afin d’aboutir à la signature du jeune talent espagnol. À l'approche de l’ouverture du marché des transferts, un représentant de l’Olympique de Marseille a commencé des négociations avec la famille de Fabio Blanco pour une possible arrivée à Marseille, en à croire Sport1.

En concurrence avec le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l'Eintracht Francfort, l'AC Milan AC et la Juventus Turin, l' OM et Longoria vont donc devoir trouver de solides arguments pour tenir de convaincre le natif d’Almeria. Mais l’affaire serait déjà mal embarquée pour l'équipe phocéenne.

L’ OM finalement doublé sur la piste Fabio Blanco ?

En effet, le journaliste Max Bielefeld de Sky Sports assure que le jeune milieu de terrain offensif de Valence n’est pas prêt à rejoindre la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille. Le média sportif explique que malgré l’intérêt de Jorge Sampaoli, Fabio Blanco ne viendra pas à Marseille puisqu’il accorde sa préférence à l’Eintracht Francfort. L’équipe allemande et le clan du joueur sont même avancés dans les négociations et l’affaire pourrait être conclue dans les jours à venir.

« Il est 100% convaincu que Francfort est la meilleure étape pour sa carrière et il veut rejoindre la Bundesliga. Il ne manque que quelques détails », écrit Max Bielefeld sur son compte Twitter.