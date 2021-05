OM : La grosse frustration de Jorge Sampaoli après Strasbourg

Publié par Ange A. le 01 mai 2021 à 06:00

L’Olympique de Marseille n’a pas pu faire mieux qu’un match nul vendredi au Vélodrome contre le RC Strasbourg. Coach de l’ OM, Jorge Sampaoli a exprimé des regrets au moment où son équipe lâche des points précieux dans la course à l’Europe.

L’ OM freiné au Vélodrome par le RC Strasbourg

Fort de ses deux victoires de rang, l’Olympique de Marseille espérait enchaîner un troisième succès en championnat ce vendredi. Mais l’ OM a été contraint au match nul (1-1) à l’Orange Vélodrome par le RC Strasbourg. Remplaçant au coup d’envoi, Dario Benedetto a endossé le costume de sauveur marseillais grâce à son égalisation en fin de match (86e). Stefan Mitrovic avait ouvert le score pour les visiteurs à la 73e minute de jeu. Tenu en échec, Marseille cale à la 6e place et pourrait se voir distancer dans la course à l’Europe par le RC Lens. Le club phocéen espère accrocher la 5e place de Ligue 1, propriété actuelle des Sang et Or. Il s’agit d’ailleurs de la dernière place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Suite à cette contreperformance, Jorge Sampaoli n’a pas caché son amertume.

Jorge Sampaoli « frustré » par Thierry Laurey et Strasbourg

Pour le coach de l’Olympique de Marseille, Thierry Laurey, son homologue alsacien, a réussi à contrecarrer ses plans. Il déplore le fait que son équipe n’ait pas pu obtenir un meilleur résultat. Le technicien argentin espère renouer avec la victoire lors de sa prochaine sortie contre l’AS Saint-Étienne, une autre équipe en lutte pour le maintien. « Heureusement, on a pu égaliser mais on n’a pas eu la capacité de faire mieux. L’objectif aurait été plus proche avec une victoire et on doit penser à gagner le prochain match. L’adversaire nous a neutralisés, on n’a pas pu mettre en place notre plan de jeu et c’est frustrant », a déclaré l’entraîneur de l’ OM à Canal+.