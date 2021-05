OL Mercato : Aouar, Aulas répond au Real Madrid et à la Juve

Publié par ALEXIS le 07 mai 2021 à 22:05

Houssem Aouar dispose toujours d’un bon de sortie de l’ OL depuis le mercato estival 2021. Le Real Madrid et la Juventus Turin sont toujours intéressés par son profil. Ce vendredi, Jean-Michel Aulas a répondu à ces deux prétendants du milieu de terrain formé à Lyon.

OL : Aulas « souhaite garder Aouar et le faire grandir »

À l’approche de l’ouverture du marché des transferts, l’intérêt du Real Madrid et de la Juventus pour Houssem Aouar refait surface. En Espagne, Zinedine Zidane souhaite toujours recruter le meneur de jeu de l’ OL. Idem pour les Bianconeri selon TMW. Le média transalpin évoque un montant de 50 M€ exigé par l’Olympique Lyonnais au club de Serie A pour transférer le néo-international Tricolore. Interrogé sur la fin de saison et le mercato du club rhodanien, Jean-Michel Aulas a été très clair dans son message transmis aux courtisans d’Houssem Aouar. Selon le président des Gones, « ce n'est pas un voeu de l' OL de voir partir » de Lyon le joueur de 22 ans. « On souhaite le garder et le faire grandir à l'intérieur du club », a-t-il précisé en conférence de presse. Le contrat d'Aouar expire en juin 2023, soit dans 2 ans. Cette saison, il a disputé 27 matchs en Ligue 1 et 3 en coupe de France, pour un total de 6 buts marqués et 4 passes décisives offertes.

Houssem Aouar vendu au prix fort ?

Néanmoins, le dirigeant n’a pas du tout l’intention de bloquer le N°8 lyonnais qui a toujours un bon de sortie. « S'il souhaite partir, on essaiera de l'accompagner, comme on l'a fait ces dernières années avec les joueurs formés au club, et désireux d'un nouveau challenge », a-t-il indiqué. Ouvert certes au départ d’Houssem Aouar, Jean-Michel Aulas ne compte pas brader ce dernier. « Si les offres ne correspondent pas à ce que l'on souhaite, il restera à l’ OL et on sera très heureux », a-t-il prévenu. Notons que la valeur marchande du natif de Lyon est estimée à 50 M€