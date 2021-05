OL : Bagarre à Monaco, Jean-Michel Aulas tient les coupables

Publié par ALEXIS le 03 mai 2021 à 21:00

Jean-Michel Aulas a pointé du doigt un ancien de l’ OL, dans la bagarre avec les joueurs de l’AS Monaco, alors que le match était terminé et remporté par les Lyonnais (2-3).

OL : Aulas accuse Willem Geubbels

L’ OL est rentré de Monaco avec 3 précieux points et se relance dans la course pour le podium. Mais la victoire a été acquise dans la douleur, car trois Lyonnais ont écopé de cartons rouges. En dehors de Maxence Caqueret, sanctionnés de 2 cartons jaunes dans le match, Marcelo et Mattia De Sciglio ont été exclus pour leur implication dans la bagarre générale survenue après le coup de sifflet final de Clément Turpin. Revenu sur l’incident au stade Louis-II, Jean-Michel Aulas croit savoir qui l’a déclenché. Il pointe du doigt Pietro Pellegri (20 ans) et Willem Geubbels (19 ans). « On n'avait aucune raison de se faire agresser en fin de match. Il y a les deux gamins de Monaco qui sont venus nous agresser », a accusé le président de l’Olympique Lyonnais. Selon le dirigeant rhodanien, « Geubbels devrait faire attention ». À noter que les deux jeunes Monégasques ont aussi été sanctionnés de cartons rouges.

Pur produit de l'Olympique Lyonnais

Rappelons que Willem Geubbels est un polyvalent attaquant formé à l’Académie de l’ OL de 2010 à 2017. Il avait quitté le club de Lyon au bout d’un bras de fer avec Jean-Michel Aulas qui souhaitait le conserver. Le président des Gones avait touché 20 M€ sur le transfert du natif de Villeurbanne à l’AS Monaco pendant le mercato estival 2018. En trois ans dans la Principauté, c'est son 17e match, toutes compétitions confondues, disputé dimanche contre son club formateur. Sous le maillot de Lyon, il avait joué seulement 4 matchs avec l'équipe professionnelle, lors de la saison 2017-2018.