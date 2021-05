OM Mercato : Thauvin signe chez les Tigres et s’explique !

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2021 à 21:35

À la surprise générale et alors qu’une prolongation avec l’OM était dans les tuyaux, Florian Thauvin s’est finalement engagé en faveur des Tigres de Monterrey, au Mexique. Le club d’André-Pierre Gignac a officialisé la nouvelle cet après-midi. Après sa signature, l’attaquant de 28 ans a justifié sa décision.

Thauvin « heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres »

La grosse rumeur lancée hier par un média mexicain est désormais devenue une réalité. Florian Thauvin va évoluer aux côtés d’André-Pierre Gignac la saison prochaine. En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, l’international français a trouvé un accord avec les Tigres de Monterrey pour poursuivre sa carrière au Mexique. Si sa décision peut en étonner plus d’un, le champion du monde 2018, lui, se dit heureux de son choix et fier de défendre dès la saison prochaine le maillot du club où évolue son ancien coéquipier André-Pierre Gignac.

Interpellé par le Community Manager dans le communiqué officiel de l’annonce de sa signature, Thauvin a répondu dans un échange de tweets. « Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. (Nous savons que vous quittez tout pour ces couleurs et que vous apporterez beaucoup de joie à notre équipe et à nos supporters.) Toujours avec mon coeur et mon affection pour le club et les supporters. (Bienvenue aux Tigres, champion du monde.) Merci beaucoup, je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Merci beaucoup de votre considération. Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss », a écrit le protégé de Jorge Sampaoli.

Les détails du contrat de Florian Thauvin

De retour à Marseille depuis 2017, Florian Thauvin va donc rejoindre dès cet été André-Pierre Gignac au Mexique. La belle aventure de l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille a probablement convaincu le natif d’Orléans que rejoindre la Liga MX après l’aventure en Ligue 1 était la meilleure option pour la suite de sa carrière. Sans compter que la belle offre des Tigres a aussi participé à la prise de sa décision. En effet, alors que Pablo Longoria et l’OM lui proposaient 3 millions d’euros par saison, l’ancien ailier de Bastia s’est vu offrir un contrat de 5 ans et un salaire de 5 millions d’euros annuels par les Tigres.