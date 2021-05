Montpellier : La succession de Der Zakarian déjà bouclée ?

Publié par Melvin le 09 mai 2021 à 00:15

Actuel 8ème de Ligue 1, Montpellier n'a plus rien à jouer en cette fin de saison de Ligue 1. Désormais concentré sur sa demi-finale de Coupe de France à jouer contre le PSG, le club montpelliérain s'apprête à entrer dans un nouveau cycle. Michel Der Zakarian a annoncé son départ du banc à l'issue de cette saison.

Laurent Batlles en passe de s'engager à Montpellier !

Et il se pourrait bien que Laurent Nicollin tienne son futur entraîneur. En effet, à en croire les informations du journal L'Équipe, Laurent Batlles devrait succéder à Michel Der Zakarian sur le banc héraultais. Les négociations entre les deux parties avancent très bien et une officialisation dans les prochaines semaines est attendue. Sacré champion de Ligue 2 avec l'ESTAC, le natif de Nantes ne se serait plus à l'aise au sein du club aubois. Ces rapports houleux avec Éric Mombaerts, le head of football du City Group, propriétaire du club, pourraient conduire à son départ. Une bonne affaire pour Montpellier qui souhaite recruter un coach qui fait l'unanimité auprès des spécialistes par ses résultats ainsi que par son style de jeu porté vers l'offensive.

Sabri Lamouchi en embuscade ?

Un temps favori pour succéder à Michel Der Zakarian sur le banc du MHSC, Sabri Lamouchi n'a donc plus les faveurs de Laurent Nicollin. Le natif de Lyon semblait pourtant cocher les cases pour succéder à l'Arménien à Montpellier. Ayant des partisans en interne, l'actuel entraîneur d'Al-Duhail au Qatar n'a pas assez convaincu la direction héraultaise. Le club montpelliérain devrait donc amorcer un nouveau cycle avec Laurent Batlles.