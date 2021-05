OL Mercato : PSG, Real, Aulas lâche une petite bombe pour Aouar

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2021 à 22:15

Pur produit du centre de formation de l’OL, Houssem Aouar fait partie des joueurs que le PSG et le Real Madrid aimeraient avoir dans leurs effectifs respectifs la saison prochaine. Présent en conférence de presse avant le match contre Lorient samedi, Jean-Michel Aulas, le président du club lyonnais, a évoqué l’avenir de son milieu de terrain.

Houssem Aouar a la cote sur le marché

Outre Memphis Depay, le Paris Saint-Germain serait prêt à accueillir Houssem Aouar cet été. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain capable d’accompagner Marco Verratti techniquement, le club de la capitale serait intéressé par le profil du meneur de jeu de la formation entraînée par Rudi Garcia. Si aucune offre concrète n’a encore été annoncée, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi surveillent de très près la situation de l’international français. Mais il n’y a pas que le PSG qui rêve de s’attacher les services de Houssem Aouar.

Selon le média TMW, Zinedine Zidane a demandé à Florentino Pérez et au Real Madrid de se positionner pour le recrutement du milieu offensif lyonnais cet été. Un temps annoncé dans le viseur du FC Barcelone, le natif de Lyon intéresse aussi la Juventus Turin, Arsenal, Liverpool et Manchester City. Et le coéquipier de Charles Toko Ekambi peut bien s’en aller s’il le souhaite, selon son président.

Aulas prêt à laisser filer Houssem Aouar cet été

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar ne sera pas forcément retenu s’il réclame un bon de sortie à la fin de la saison. Devant les médias, Jean-Michel Aulas a officiellement annoncé que son joueur peut changer d’air lors du prochain mercato s’il le désire et si une offre satisfaisante arrive sur les bureaux de son directeur sportif Juninho.

« Ce n’est pas un voeu de l’OL de voir partir Houssem. On souhaite le garder et le faire grandir à l’intérieur du club », lance le patron des Gones concernant l’avenir d’Aouar. Face aux nombreuses rumeurs et la qualité des courtisans du natif de Lyon, l’homme d’affaires français ne compte pas fermer hermétiquement la porte à son joueur. « S’il souhaite partir, on essaiera de l’accompagner, comme on l’a fait ces dernières années avec les joueurs formés au club désireux d’un nouveau challenge. Si les offres ne correspondent pas à ce que l’on souhaite, il restera à Lyon et on sera très heureux », a-t-il expliqué.

Estimé à 60 millions d’euros l'été dernier, le jeune lyonnais peut aujourd’hui être transféré contre un chèque de 30 millions d’euros selon le journal L’Équipe. Le quotidien sportif assure que Jean-Michel Aulas et Juninho ne diront pas « non » si un club accepte de mettre une somme pareille sur la table pour le numéro 8 de l’OL. Le PSG et les autres prétendants sont donc prévenus.