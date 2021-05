PSG : Une dernière inquiétude pour Pochettino avant Rennes

Publié par Ange A. le 09 mai 2021 à 07:30

Le Paris Saint-Germain joue gros ce dimanche lors d’un déplacement au Stade Rennais. Mais le PSG ne devrait pas compter sur toutes ses forces vives contre le SRFC. Mauricio Pochettino devrait se passer de deux cadres.

Le PSG sous pression contre le Stade Rennais

Le Paris Saint-Germain n’a plus que la Coupe de France et le championnat à jouer cette saison. Mardi, les rêves d’un triplé historique du PSG ont été brisés par Manchester City en Ligue des champions. Les hommes de Mauricio Pochettino vont tenter de relever la tête ce dimanche lors d’un déplacement sur la pelouse du Stade Rennais. Une victoire est d’autant plus capitale que le LOSC, leader du championnat, s’est imposé vendredi en ouverture de la 36e journée. Les Dogues comptent 4 points d’avance sur Paris à deux journées de la fin du championnat. Mais pour cette affiche, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur l’ensemble de son effectif.

Paris diminué contre le SRFC ?

Absent depuis le début de saison, Juan Bernat sera encore sur le flanc contre le Stade Rennais. Idem pour Alexandre Letellier récemment opéré à la main après une fracture. Touché au mollet et absent contre Manchester City mardi, Kylian Mbappé est suspendu pour affronter Rennes. Marco Verratti est quant à lui incertain contre le SRFC. Dans un communiqué, Paris a indiqué que le milieu italien souffrait d’une « contusion au genou droit avec une distension du ligament latéral interne, survenue à l’entraînement ». L’Italien ne devrait donc pas tenir sa place au Roazhon Park. Un nouveau point médical sera fait dans les prochaines heures comme l’a indiqué le Paris Saint-Germain.