Proche de Neymar, l’ancien capitaine du PSG, Thiago Silva, est revenu sur les coulisses de son départ pour l’Arabie Saoudite cet été.

Mercato PSG : Neymar ne voulait pas quitter le Paris SG

Arrivé en grande pompe à l’été 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, Neymar n’est pas parvenu à porter le Paris Saint-Germain sur le toit de l’Europe comme l’espéraient Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar en l’arrachant de force au FC Barcelone. Excédés par les blessures à répétition de la star brésilienne, les dirigeants parisiens ont pris la décision en accord avec leur nouvel entraîneur Luis Enrique de se séparer du joueur de 31 ans. Le 15 août dernier, l’enfant de Mogi Das Cruzes a été transféré à Al-Hilal pour 90 millions d’euros. Cependant, son ancien coéquipier Thiago Silva assure que Neymar aurait préféré poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu pour gagner la Ligue des Champions.

« Neymar aurait certainement aimé rester. Gagner la Ligue des champions était son rêve. Mon rêve, comme Neymar, Marquinhos et Verratti, c’était de gagner la Ligue des champions, je peux vous l’affirmer. Marquinhos a encore des chances, mais avec le PSG, c’est fini pour nous », a confié le défenseur central de Chelsea ce dimanche dans une interview accordée au tabloïd britannique The Guardian. Trois ans après son départ de la capitale, Thiago Silva en a toujours gros sur le coeur contre le club parisien.

Thiago Silva pique la direction du Paris SG

Recruté à l’été 2012 en provenance de l’AC Milan, Thiago Silva a quitté les rangs du Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre en juillet 2020. Mais le défenseur central de 39 ans ne pardonne pas à Nasser Al-Khelaïfi de ne lui avoir pas permis de rester pour remporter la Ligue des Champions. D’ailleurs, il n’est pas étonné par les échecs des Rouge et Bleu dans cette compétition puisque les dirigeants n’ont jamais défini une politique sportive claire.

« Normalement, même un échec vous permet de progresser. On fait un pas en arrière puis deux en avant. Ce n’était pas comme ça au PSG : on faisait un pas en avant puis trois en arrière. C’était vraiment très difficile. La pression était trop forte. Mais ce n’est pas comme ça qu’on gagne. Ce n’est pas un investissement. C’est une question de régularité année après année. Nous avons joué la Ligue des champions et nous n’avons pas gagné. Cela n’aurait pas dû nous empêcher d’avancer », assure Thiago Silva.