Arrivé librement au PSG cet été en provenance du Benfica Lisbonne, Cher Ndour pense déjà à la suite de sa carrière. Et le milieu de terrain italien sait ce qu’il veut pour son futur.

Mercato PSG : Cher Ndour a refusé de quitter le Paris SG

Face à la rude concurrence à son poste, Cher Ndour aurait pu quitter le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Désireux de s’offrir plus de temps de jeu à son joueur de 19 ans, le PSG était clairement ouvert à son départ, surtout que des clubs étrangers ont manifesté le souhait de s’attacher ses services. Mais le natif de Brescia n’a pas souhaité quitter l’équipe entraînée par Luis Enrique.

Profitant d’une interview avec le média local Rai Sport, l’international espoir italien explique qu’il se sent « bien à l’étranger », avant d’avouer qu’il a « eu la possibilité de revenir en Italie, mais pour le moment cela ne fait pas partie de mes projets. » Après avoir refusé de parapher un nouveau bail avec le Benfica Lisbonne pour rejoindre les rangs du PSG, « idée était d’aller dans une équipe et d’y rester », assure Cher Ndour, qui n’aurait « pas aimé partir en prêt. » Pour autant, le jeune compatriote de Marco Verratti sait où il veut évoluer dans le futur.

Cher Ndour est certain de revenir en Italie

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Cher Ndour ne pense pas encore à un départ puisqu’il compte bien s’imposer chez les Rouge et Bleu. Et cela tombe bien puisque l’entraîneur parisien Luis Enrique a déjà indiqué en conférence de presse qu’il a un plan bien précis à son numéro 27 d’ici la fin de saison. Toutefois, Cher Ndour ne cache pas son souhait de revenir un jour en Italie qu’il a quitté dès les équipes de jeunes pour aller s’exiler au Portugal, au Benfica Lisbonne. « Ça ne fait pas partie de mes plans pour le moment, mais un jour je reviendrai », a confié le partenaire de Kylian Mbappé, avant d’ajouter : « je ne sais pas quand et dans quel club, mais je vais le faire, c’est certain. »