Mercato FC Metz : Vers une signature de Rayan Djedje !

Publié par Gary SLM le 09 mai 2021 à 10:17

Le mercato du FC Metz va débuter avec Rayan Djedje, jeune milieu de terrain défensif présentement sous les couleurs du RFC Seraing. La direction du club Mosellan est proche de boucler le dossier avec les proches du joueur.

Mercato FC Metz : Rayan Djedje, un nouveau visage dans l’équipe A ?

Rayan Djedje est un jeune milieu de terrain qui a toujours baigné dans le football. Repéré dès son plus jeune âge par le Stade Rennais, il avait rejoint l’académie des Rouges et Noire avant de partir en région parisienne pour raison familiale une année plus tard. En Île-de-France, plusieurs centres de formation batailleront une année durant pour l’avoir. C’est finalement sur le centre de formation du FC Metz que se portera son choix.

Aujourd’hui âgé de 19 ans, le grand milieu de terrain défensif a convaincu ses dirigeants. Le FC Metz avait prêté le Franco-Ivoirien en Belgique, au RFC Seraing, son partenaire de longue date qui polit régulièrement le talent de ses jeunes prodiges. Quelques mois seulement au club belge, Rayan Djedje a convaincu l’ensemble des responsables de son club de toujours, lesquels lui ont proposé son premier contrat professionnel.

Mercato FC Metz : Vers un contrat de 2 saisons pour Rayan Djedje

Cependant, des clubs de deuxième division anglaise rodent autour de Rayan Djedje. Les recruteurs de Blackburn et Lutton Tow, en Angleterre, surveillent la situation du jeune milieu de terrain supervisé à plusieurs reprises. Tout semble tout de même indiquer qu’il va signer à Metz, son club de cœur.

Selon nos informations, les différentes parties sont d’accord pour un contrat de deux saisons. Celui-ci devrait être officialisé avant la fin de la saison. Le jeune Rayan est fortement apprécié de ses dirigeants pour sa grande maturité, sa bonne lecture du jeu, mais aussi pour son sens de l’anticipation sur les actions offensives des équipes adverses.